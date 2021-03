Le sac de toit monté à l’arrière dépense moins. Vérité ou mythe?

Chaque fois que nous voyons des sacs de toit montés sur des automobiles, nous pensons qu’ils ont été développés avec la bonne forme: plus courts et plus nets à l’avant et plus hauts à l’arrière. est-ce vraiment si simple? Apparemment non.

Depuis plusieurs années maintenant, certains conducteurs – en particulier les voitures électriques – ont monté les sacs de toit à l’envers dans leur voiture, en tournant l’extrémité supérieure vers l’avant. La raison? De meilleures performances aérodynamiques, ce qui permet une consommation plus conviviale et moins de bruit.

La solution gagnait de plus en plus d’adeptes, mais elle s’accompagnait toujours d’un problème juridique, car en cas d’accident, un sac de toit monté contre les spécifications de son fabricant pouvait rapidement poser un problème pour le propriétaire.

Maintenant, et pour mettre fin à ce problème, Calix, société suédoise spécialisée dans ce type de matériel de transport, a présenté un modèle conçu de A à Z pour être monté dans la position opposée, avec la partie la plus haute à l’avant.

Dans cette configuration, l’Aero Loader, comme on l’appelle, lorsqu’il est vu de profil, se rapproche de la forme d’une aile d’avion, conçue pour maintenir le flux d’air laminaire aussi loin que possible.

À première vue, cela peut sembler étrange, mais la vérité est que de cette façon, ce sac de toit est plus aérodynamiquement efficace et génère moins de bruit qu’un sac conventionnel, monté dans la direction «correcte».

C’est du moins ce que les tests effectués par Bjørn Nyland, connus youtuber qui a comparé ces deux types de valises de transport à l’aide d’un Tesla Model 3.

Le test réalisé par Bjorn Nyland est sans équivoque et montre une consommation environ 10% inférieure à celle obtenue avec une valise « conventionnelle » de la même entreprise, avec la même voiture et dans des conditions météorologiques similaires, ainsi qu’une diminution du niveau sonore de près de deux décibels.

Cette performance favorable s’explique par le meilleur comportement aérodynamique et, par conséquent, par la moindre turbulence générée à l’arrière du sac de toit. Réduit le niveau de bruit et permet une consommation moindre.

Le Calix Aero Loader est déjà sur le marché et se vend environ 730 EUR.