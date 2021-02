Comment augmenter le confort à Valheim

Si vous voulez gagner un buff reposé dans Valheim, vous devrez augmenter le niveau de confort de votre base.

Comment augmenter le niveau de confort à Valheim

Pour augmenter votre niveau de confort total, vous devrez placer des objets tels qu’un feu de camp et d’autres meubles tels que des bannières, des chaises, des tapis et des braseros.

Tous les meubles donnent un petit bonus de confort lorsque le joueur est près d’eux; cependant, l’un des plus importants est le feu de camp, car vous devrez le placer à côté de votre lit.

Pour placer un feu de camp, vous aurez besoin d’une maison bien ventilée pour empêcher la fumée de s’accumuler du feu de camp. Vous pouvez accomplir cela facilement en ayant simplement des ouvertures dans le toit ou dans les murs pour laisser la fumée sortir de votre base.

En plus d’un feu de camp, vous devrez vous assurer d’avoir des toits et des murs de chaume sécurisant la zone où vous avez placé votre lit pour assurer un confort maximal. Pour cette raison, nous vous recommandons d’avoir deux feux de camp, un pour réchauffer votre chambre et un pour réchauffer votre lit.

Cependant, cela ne s’applique que si vous souhaitez avoir un évent de toit ouvert pour toute la fumée; sinon, faites simplement un trou dans la cheminée murale pour évacuer la fumée, et vous serez dorés.

Une fois que vous avez abaissé les deux murs, le toit de chaume et le feu de camp, vous pouvez commencer à ajouter des meubles supplémentaires pour augmenter votre niveau de confort total. Nous vous recommandons de placer des brasiers et des tapis de cerf tout autour de la zone où vous dormez pour augmenter encore votre niveau de confort.

Si cela est bien fait, vous devriez obtenir une fenêtre contextuelle indiquant que votre confort est d’environ neuf, car tous ces éléments, y compris le feu de camp, donnent un bonus de confort de trois. D’autres objets en plus du Raventhrone offrent un bonus de un; Raventhrone donne un bonus de deux.

Cela dit, après avoir placé les objets, vous obtiendrez le buff bien reposé lorsque vous vous endormirez, ce qui vous donnera un regain de santé et d’endurance.

