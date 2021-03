Le rover Perseverance fléchit son bras sur Mars pour la 1ère fois

De la NASA Rover de persévérance a passé deux semaines bien remplies à s’installer dans sa nouvelle maison sur Mars, fléchissant récemment son bras robotique pour la première fois.

La persévérance a touché le sol sur la planète rouge le 18 février pour commencer à rechercher des traces de vie ancienne et sélectionner des échantillons de roche pour une future mission à transporter dans les laboratoires de la Terre pour un examen beaucoup plus approfondi. Mais avant que « Percy » ne se lance dans ces aventures scientifiques, le robot de la taille d’une voiture doit d’abord se réchauffer, pour ainsi dire, tester ses composants et confirmer que rien n’a été endommagé lors de l’atterrissage périlleux.

« Cette semaine, j’ai fait beaucoup de bilans de santé, je me suis préparé à me mettre au travail », ont écrit des responsables de la NASA dans un mise à jour depuis le compte Twitter du rover posté le 3 mars. « J’ai coché de nombreuses tâches de ma liste, y compris les tests d’instruments, l’imagerie et faire bouger mon bras. Échauffement pour un marathon scientifique. »

Pour une mise à jour officielle sur les deux premières semaines de Perseverance sur Mars, les responsables de la NASA tiendront une conférence de presse vendredi (5 mars) à 15h30 HNE (2030 GMT).

Le bras robotique que Perseverance a déplacé avec succès pour la première fois sur Mars se déploie sur une longueur totale de 7 pieds (2,1 mètres) et contient une collection élaborée d’instruments.

Le premier parmi ceux-ci est l’exercice qui prélever des échantillons pour une future mission à porter sur Terre pour un examen plus approfondi, ainsi que les outils qui permettront de stocker ces échantillons. L’exercice comprend trois bits différents, en fonction de la tâche actuelle du rover, qu’il s’agisse de faciliter la science du rover ou de collecter et stocker des échantillons. Le bras porte également trois instruments analytiques clés dont le rover a besoin pour pouvoir manœuvrer près des roches cibles.

Tester le mouvement du bras était une étape clé que le rover devait atteindre dans les 30 premiers jours martiens, ou sols, après l’atterrissage (un sol dure un peu plus d’un jour terrestre). Une fois cette phase de mise en service terminée avec succès, Perseverance commencera à préparer les vols d’essai de son compagnon robotique, un petit hélicoptère baptisé Ingéniosité , qui tentera d’effectuer le premier vol propulsé sur une autre planète.

