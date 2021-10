Une nouvelle mise à jour du micrologiciel PS5 est disponible au téléchargement dès maintenant

Sony vient de publier une autre mise à jour du logiciel système PlayStation 5. Quelques semaines après l’arrivée de la plus grande mise à jour du firmware de la PS5 à ce jour, un nouveau correctif est disponible et prêt à être téléchargé et installé dès maintenant.

La dernière version de mise à jour du micrologiciel PS5 est 21.02-04.02.00, et elle atteint 913,7 Mo. Ne vous attendez pas à ce que cette mise à jour apporte de gros changements notables, cependant – la note de mise à jour préférée de tout le monde fait son retour.

« Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. »

Ferme tes yeux. Laissez les mots résonner dans votre esprit. Cette déclaration marque notre passé et nous reviendra à l’avenir. C’est relaxant, n’est-ce pas ? Presque méditatif, transcendant.

Une fois de retour dans la pièce, téléchargez cette mise à jour du micrologiciel PS5 pour garder votre console en parfait état. Si vous souhaitez lire plus de gaufres liées au micrologiciel (et nous savons que vous le faites vraiment, allez), consultez notre liste de 12 mises à jour du micrologiciel PS5 que nous voulons voir.