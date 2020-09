Tyler Joseph de Twenty One Pilots fait face à une réaction violente suite à une blague “sourde”

Tyler Joseph a depuis présenté ses excuses dans un long fil Twitter sur la santé mentale et Black Lives Matter.

Le leader de Twenty One Pilots, Tyler Joseph, est sous le feu des critiques après avoir fait une blague sur les fans lui demandant d’utiliser davantage sa plate-forme.

Hier (3 septembre), Tyler est allé sur Twitter pour publier une série de photos de lui portant une paire de baskets plates-formes blanches, à côté de la légende: “Vous n’arrêtez pas de me demander d’utiliser mes plates-formes. Ça fait du bien de dépoussiérer ces mauvais garçons. ” Le tweet semblait être une blague sur le fait que les fans de TØP ont récemment demandé à Tyler d’utiliser sa plate-forme pour s’exprimer sur des questions importantes.

Étant donné que Tyler n’avait toujours pas parlé de Black Lives Matter ou d’autres problèmes urgents, le tweet a été critiqué en ligne. Maintenant, Tyler a répondu à la réaction et a parlé de la santé mentale et de la BLM dans une série de tweets.

Tyler Joseph de Twenty One Pilots fait face à un contrecoup sur une blague “sourd”. Photo: Amy Sussman / Getty Images pour KROQ, @tylerjoseph via Twitter

À la suite du tweet initial de Tyler, un fan a répondu: “Vous avez l’air bien mais cette légende est vraiment sourde et insensible. Vous êtes connu pour ne pas aimer parler de” politique “mais les droits de l’homme sont-ils vraiment aussi politiques? Non, ils ne le sont pas . comme je suis sûr que vous avez vu des pétitions circuler: veuillez les diffuser. utilisez votre plateforme pour de vrai. “

Une autre personne a ajouté: “peut-être … utiliser réellement votre plateforme? Non? D’accord”.

vous avez l’air bien mais cette légende est vraiment sourde et insensible. On sait que vous n’aimez pas parler de «politique», mais les droits de l’homme sont-ils vraiment aussi politiques? non ils ne sont pas. comme je suis sûr que vous avez vu des pétitions circuler: veuillez les diffuser. utilisez votre plateforme pour de vrai – ryan (@CHEETAHDEMA) 2 septembre 2020

peut-être … utiliser réellement votre plateforme? non? d’accord – emel (@taxicabstruce) 2 septembre 2020

fr cependant. ty nous t’aimons mais tu sais que ce n’est pas ce que nous voulions dire. vous avez eu le temps de prendre ces photos alors qu’est-ce qui vous empêche de partager un lien vers une pétition / carrd? Je n’ai pas reçu de doxx et envoyé des menaces de mort pour cela. nous vous enverrons des ressources / liens le MOINS que vous puissiez faire est de les rt. S’il vous plaît. – paisley 15 22 (@eastisntup) 2 septembre 2020

non ce n’est en fait pas ce que nous voulons dire. nous aimerions que vous parliez de l’injustice dans ce pays – la santé 💐 (@heathoween) 2 septembre 2020

Que diriez-vous réellement d’utiliser votre plate-forme pour la merde qui compte au lieu d’être méchante à un moment où les milliers de personnes se tournent vers vous pour savoir que vous vous souciez d’eux ou de quoi que ce soit d’autre. – mads🌙 BLM (@ofthenight_) 2 septembre 2020

Au lieu de répondre directement au contrecoup, Tyler a ensuite publié une série de tweets sur la santé mentale. Il a écrit: “Votre propre santé mentale devrait toujours être une priorité. Je suis étonné de voir à quel point il est facile d’oublier ce simple fait. C’est quelque chose qui peut vous surprendre, puis vous vous en rendez compte et vous réalisez que c’est vraiment mauvaise forme.”

Tyler a également attiré l’attention sur la semaine de sensibilisation à la prévention du suicide. Dans un long fil de discussion, il a tweeté: “à partir du 6 septembre, c’est la semaine nationale de sensibilisation à la prévention du suicide. Qu’est-ce que cela signifie exactement? Je ne sais pas. Mais si cela peut attirer l’attention d’une seule personne au bon moment, c’est tout”

votre propre santé mentale doit toujours être une priorité.

Je suis étonné de voir à quel point il est facile d’oublier ce simple fait.

c’est quelque chose qui peut vous surprendre, puis vous vous rendez compte que vous vous rendez compte qu’il est vraiment en mauvais état. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

J’essaie de savoir qui a vraiment besoin d’entendre ça. c’est difficile, mais ce n’est pas sans espoir. se battre pour sa santé mentale n’est pas public, ce n’est pas glorieux, ce n’est même pas intéressant, mais c’est le plus grand défi auquel vous devrez faire face. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

J’utilise la musique, l’humour, le fait d’être seul, les pauses des médias sociaux, la famille, les conversations inconfortables et honnêtes avec des amis et parfois pleurer. quelques outils, mais ils ne fonctionnent pas tous pour tout le monde. trouvez ce qui vous aide à reprendre le chemin perdu. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

Je ne sais vraiment pas si je peux même gérer tout ce qui se passe en ce moment. L’endroit le plus effrayant est celui où vous vous trouvez dans un endroit où vous ne trouvez pas de réponse à la question «à quoi ça sert?» il doit y avoir un point. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

selon l’organisation mondiale de la santé:

Près de 800 000 personnes meurent chaque année du suicide, soit une personne toutes les 40 secondes. selon l’American Foundation of Suicide Prevention:

En moyenne, il y a 132 suicides par jour. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

mentalement / émotionnellement, je ne peux porter que tant de choses, car ce qui me tient à cœur est si lourd que l’idée d’en ajouter plus me donne envie d’arrêter d’essayer. mais nous ne pouvons jamais arrêter d’essayer. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

à partir du 6 septembre, c’est la semaine nationale de sensibilisation à la prévention du suicide.

Qu’est-ce que cela signifie exactement? Je ne sais pas. mais si cela peut attirer l’attention d’une seule personne au bon moment, c’est tout.#continue – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

Je respecte tous les guerriers qui se battent pour différentes causes.

il y a de l’honneur, un but et cela peut rendre notre monde meilleur.

Je veux juste vous rappeler pourquoi je me bats:

votre santé mentale est plus importante aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été.

tu n’es pas seul. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

vous ne savez pas ce que vit quelqu’un d’autre.

quels autres poids invisibles ils peuvent avoir du mal à porter.

gardez cela à l’esprit lorsque vous allez dans vos interactions. et prends soin de toi, s’il te plaît. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

Puis, Tyler a écrit: “Ce n’est pas un moment d’application de notes. Je double mon tweet de plate-forme. C’était fantastique.”

Suite à plus de réactions négatives, Tyler a tweeté: “Mon tweet n’était pas censé porter sur les droits de l’homme. Donc, au cas où vous vous demandez où je me situe: Black Lives Matter.” Il a poursuivi: “Je voulais juste prendre un moment pour sensibiliser à quelque chose d’autre qui comptait beaucoup pour moi depuis longtemps. Mais maintenant je vois qu’il n’y a pas de place pour cela pour le moment.”

Il a également écrit: “Je suis vraiment désolé si cela a blessé quelqu’un. Voici un lien avec beaucoup de bonnes informations que je soutiens.” Le lien partagé par Tyler est un site qui comprend d’autres liens vers des informations sur les manifestations de Black Lives Matter, des pétitions à signer et des lieux de don pour aider les personnes touchées par la brutalité policière.

ce n’est pas un moment d’application de notes. Je double mon tweet de plate-forme. c’était fantastique. – tyler jøseph (@tylerrjoseph) 2 septembre 2020

Dans l’état actuel des choses, Tyler n’a toujours pas supprimé son tweet initial.

