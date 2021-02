Les gens affirment que la neige au Texas est fausse et fait partie d’un complot du gouvernement américain

La neige au Texas est-elle fausse? Les gens pensent que tout cela pourrait être une conspiration gouvernementale parce que cela ne semble pas fondre …

Une théorie du complot selon laquelle la neige au Texas est fausse et fait partie d’un sinistre complot du gouvernement américain est devenue virale sur TikTok.

La semaine dernière, le Texas a été frappé par une tempête dévastatrice, appelée Winter Storm Uri, qui a provoqué des pannes de courant massives, des pannes de courant et une perte d’approvisionnement en eau. Au moins 58 personnes sont malheureusement décédées et environ 4,3 millions de foyers se sont retrouvés sans électricité, chauffage et eau potable.

Alors que les Texans essayaient désespérément de rester au chaud et au sec, le sénateur républicain de l’État Ted Cruz a choisi de s’enfuir à Cancun, au Mexique.

LIRE LA SUITE: Qu’est-ce que le Hamster Cult sur Tiktok? Photos de profil de hamster expliquées



Les gens prétendent que la neige au Texas est fausse. Photo: @loukeeyscott via TikTok, @dojacat via Instagram

Le gouvernement américain et le président Joe Biden sont accusés de ne pas avoir fourni une aide adéquate aux résidents du Texas, mais ils sont également accusés d’avoir causé la neige elle-même (et d’une manière ou d’une autre, Bill Gates est également impliqué …) Certains pensent qu’il y a un complot massif. en jeu et que la neige est en fait fausse, peut-être même en plastique, et générée par le gouvernement pour punir le Texas. Droit…

TikTok regorge de vidéos de personnes remarquant que la neige ne fond pas réellement lorsqu’elle est tenue à une flamme. En fait, il laisse une marque de brûlure lorsqu’il est brûlé. Les gens d’autres États comparent également la neige, constatant que leur «vraie» neige fond ou qu’ils ont également été frappés par de la fausse neige.

Eh bien, il y a en fait une raison scientifique derrière cela. Lorsque la neige est tenue à une flamme, elle ne fond pas en eau, elle fond en vapeur (un gaz) et donc elle ne peut pas être vue. Dans les vidéos sur les réseaux sociaux, la flamme n’est souvent pas maintenue sous la boule de neige assez longtemps.

«À mesure que la neige fond, la neige restante absorbe l’eau. C’est pourquoi elle ne semble pas couler; la boule de neige devient une boule de neige fondante», a déclaré l’écrivain scientifique Phil Plait en 2014, lorsque les mêmes doutes sont apparus cette année-là lorsqu’il a neigé à Atlanta. , Géorgie.

« De nombreuses personnes ont réalisé des vidéos montrant que la boule de neige ne dégoulinait pas, donc on dirait qu’elle ne fond pas réellement, mais c’est un cas classique de biais de confirmation. Ils n’ont testé que cette partie du chemin; ils n’ont pas terminé le test en laissant fondre la boule de neige. ! »

Et la carbonisation noire? Il y a une raison à cela aussi. Tandy Grubbs, professeur et directeur du département de chimie et de biochimie de l’Université de Stetson, a déclaré à USA Today: « La formation de noir sur la neige lorsque le briquet est maintenu en dessous est due à la combustion incomplète et à la formation de suie lorsque le briquet est combustible. brûle.



Le Texas lutte contre des coupures de froid et de courant sans précédent. Image:

« La suie ne serait généralement pas visible lorsqu’un briquet brûle à l’air libre, mais la boule de neige, dans ce cas, agit comme un filtre, attrapant et accumulant les particules de suie noire, qui apparaissent assez visiblement sur la neige blanche après quelques secondes d’exposition. «

Alors là vous l’avez. Désolé Texas, la neige est bien réelle.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂