Un Xiaomi de 250 euros a pris cette photo de la Voie lactée

Si vous pensez que vous ne pouvez pas prendre de bonnes photos avec un mobile bon marché … Vous vous trompez.

Si il y a quelques années nous vous disions que un terminal milieu de gamme, pour un peu plus de 200 euros a pu prendre une photo de la Voie lactée, Vous ne le croirez probablement pas, cependant, la technologie de la photographie mobile a avancé de quelques années dans cette partie, et à l’heure actuelle, avoir un mobile relativement bon marché ne signifie pas que vous ne pouvez pas prendre de bonnes photos avec.

Un photographe professionnel a pris cette photo spectaculaire avec un Redmi Note 9 Pro

Un mobile bon marché peut prendre de bonnes photos, et Avec un peu de retouche photo, celles-ci peuvent atteindre un très bon niveau, et c’est ce que Mihail Minkov vient de démontrer avec un Redmi Note 9 Pro, le grand représentant du milieu de gamme Xiaomi – ou plutôt Redmi – qui a pris une photo tout simplement spectaculaire, bien qu’il s’agisse d’un terminal relativement bon marché.

Le Redmi Note 9 Pro est un appareil doté d’une caméra arrière quadruple, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels, une macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur, pour les portraits, de 2 mégapixels. Sa section photographique n’est pas mauvaise pour la gamme à laquelle il appartient, et à l’époque nous la considérons comme l’une des raisons impérieuses d’acheter l’appareil.

Evidemment, la photographie est éditée, et Cela n’a rien d’étrange ou de mauvais, loin de là, et il montre parfaitement le potentiel d’un terminal avec des avantages et des prix qui sont encadrés au milieu du segment de milieu de gamme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂