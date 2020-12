24kGoldn et DaBaby sur les pentes avec quelques dames dans le visuel « Coco »

Le single fait suite au succès de 24kGoldn et de « Mood » d’iann dior.



Quelques semaines après avoir fait ses débuts avec son single « Coco » avec DaBaby, le chanteur-rappeur californien 24kGoldn revient avec un clip pour son morceau pop adjacent. Nous avons entendu plus de 24kGoldn comme le XXL Freshman a créé un buzz suite au succès de son hit « Mood » avec iann dior. Le célibataire aurait passé six semaines au sommet Panneau d’affichage‘s Hot 100, et il est actuellement seulement hésité à la position n ° 2.

Alors que « Mood » célèbre son statut de vendeur Platine, 24kGoldn espère une répétition avec son jam assisté par DaBaby. Dans le visuel, le couple s’envole vers les montagnes où ils apprécient des scènes enneigées et des cabanes en bois avec quelques belles dames à leurs côtés. Attendez-vous à entendre beaucoup plus de 24kGoldn alors que le joueur de 20 ans peaufine son premier album studio, El Dorado. Le projet devrait sortir l’année prochaine, nous nous assurerons donc de vous tenir au courant. En attendant, regardez le clip de 24kGoldn et DaBaby « Coco ».