Comment cloner votre WhatsApp: utilisez-le sur 2 mobiles en même temps

Utiliser le même compte WhatsApp sur 2 mobiles en même temps est possible, et il existe plusieurs façons de le faire. Nous expliquons comment étape par étape.

WhatsApp a travaillé à inclure la possibilité de utiliser le même compte sur plusieurs appareils en même temps, l’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs.

Bien que non disponibles pour le moment, il existe alternatives qui permettent « Dupliquer » notre compte pour l’utiliser dans deux mobiles différents simultanément.

Si jamais tu as besoin ayez votre WhatsApp dans deux terminaux, dans ce guide, nous expliquons comment vous pouvez le faire étape par étape, et de toutes les manières possibles.

Utilisez votre compte WhatsApp sur deux mobiles: toutes les manières possibles

Avant de voir les différentes façons qui existent pour avoir le même compte WhatsApp sur deux appareils, il faut prendre en compte que, officiellement, WhatsApp n’envisage pas cette possibilité.

En fait, sur la page FAQ WhatsApp, la société elle-même explique que cette option n’existe pas, et en cas de tentative d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils en contournant cette restriction, notre compte peut être suspendu. Vous feriez mieux de prendre cela en compte avant de poursuivre le processus.

Avec WhatsApp Web

Le moyen le plus efficace de utiliser WhatsApp à partir de deux appareils en même temps C’est via WhatsApp Web, la version de l’application de messagerie pour tablettes et ordinateurs.

Bien qu’il s’agisse d’un outil principalement destiné à être utilisé via des ordinateurs de bureau, vous pouvez accéder à WhatsApp Web depuis votre mobile. Il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez le navigateur mobile secondaire et, à partir du menu, activez le «mode bureau» ou la «version ordinateur». Accéder au [página de WhatsApp Web]https://web.whatsapp.com). Connectez-vous avec le compte associé à l’appareil principal Maintenant, vous avez déjà WhatsApp sur deux mobiles en même temps.

Comme vous pouvez l’imaginer cette solution n’est pas la plus pratique de toutes. Après tout, WhatsApp Web est conçu pour être utilisé via un ordinateur et non depuis un téléphone mobile.

Par conséquent, discutez en utilisant cette version depuis un mobile pas la manière la plus confortable. De plus, vous serez obligé de garder l’appareil principal connecté à tout moment si vous souhaitez utiliser votre compte WhatsApp à partir de l’appareil secondaire.

Avec des applications tierces

La possibilité de utiliser des applications qui vous permettent d’avoir le même compte WhatsApp sur deux appareils. Mais la réalité est que ces types d’applications ils ne sont pas recommandés pour de nombreuses raisons.

La raison principale est que chacun d’entre eux n’est rien de plus qu’une version de WhatsApp Web déguisée en application, et par conséquent, vous pouvez parfaitement économiser l’espace et les ressources nécessaires à ces types d’applications, et suivez les étapes répertoriées ci-dessus pour utiliser WhatsApp Web sur votre mobile.

En plus de ça, il n’est jamais recommandé de partager vos données d’authentification WhatsApp avec des applications tierces, surtout si elles n’ont pas été créées par des sources officielles associées à Facebook et WhatsApp.

Oui, même en connaissant le risques associés à cette méthode, vous souhaitez continuer, vous pouvez utiliser ces applications:

WhatsClone

Avec cette application, vous pouvez cloner votre compte WhatsApp à utiliser sur un deuxième appareil ou tablette. L’un de ses avantages est que modifier légèrement l’interface Web de WhatsApp pour la rendre utilisable sur les mobiles, bien qu’il hérite des mêmes inconvénients présents dans la version web de WhatsApp lorsqu’il est utilisé sur un appareil autre qu’un ordinateur ou une tablette.

Un autre inconvénient de cette application est que il est nécessaire de créer un compte utilisateur pour pouvoir l’utiliser.

WhatWeb Cloner

Une autre des applications que vous pouvez utiliser est Cloneur WhatsWeb, qui, comme son nom l’indique, permet une instance de WhatsApp Web sur le mobile secondaire vous pouvez donc utiliser le même compte sur deux terminaux.

En plus de cela, l’application a quelques ajouts qui peuvent être utiles, comme la possibilité de télécharger des statuts, de libérer de l’espace WhatsApp en supprimant les fichiers stockés par l’application et d’autres outils similaires.

L’option la plus recommandée: attendez la fonction native

Si tu veux utiliser WhatsApp sur deux appareils en même temps, mais vous ne voulez pas risquer que WhatsApp suspende votre compte ou que la solution WhatsApp Web ne semble pas suffisante, il est préférable d’attendre la fonction native ce qui vous permettra d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils.

Tout semble indiquer cela cette fonctionnalité sera prête le plus tôt possible, et permettra utiliser le même compte, officiellement, sur jusqu’à quatre appareils différents.

Ce n’est peut-être pas une solution aussi pratique que celle d’applications telles que Telegram, qui nous permet d’utiliser notre compte sur n’importe quel appareil, sans aucun type de limite et avec des applications natives pour la grande majorité des plates-formes. Mais au moins, il ne sera plus nécessaire de trouver des solutions alternatives.

