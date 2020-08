Un prédicateur a cassé la jambe d’un commentateur de lutte affirmant qu’il s’agissait d’une “ légitime défense ”

Dorre Love affirme avoir été «agressé» et «volé» par l’homme dont il aurait cassé la jambe. (Dorre Love / Facebook)

Un prédicateur de rue homophobe a affirmé avoir été victime «d’agression» et de «vol à main armée», après avoir été accusé d’avoir «délibérément» brisé la jambe d’un allié queer qui lui tenait tête.

Justin Morissette, l’hôte de Wrestle Central sur SportsNet et un allié LGBT +, vivra avec des plaques de métal dans sa jambe pour le reste de sa vie après avoir été agressé par les prédicateurs de rue anti-LGBT +.

Il a dit Nouvelles de la ville 1130 qu’il est tombé sur les deux hommes alors qu’il marchait pour rencontrer un rendez-vous dans le West End de Vancouver, qui abrite le village gay de la ville.

Le quartier a vu ces derniers mois des prédicateurs de rue cracher de manière persistante «le sectarisme et la haine religieuse envers la communauté gay», a déclaré Morissette, en utilisant «des systèmes de sonorisation obscènes».

Mais le soir du samedi 22 août, l’animateur sportif en avait assez.

Il a déclaré: «C’est moi qui suis intervenu et j’ai dit: ‘Vous n’êtes pas le bienvenu dans cette communauté pour dire ces choses. Faites vos valises et allez ailleurs. »

Après que les hommes aient refusé de partir, Morissette a dit, il a attrapé un microphone de l’un d’entre eux, qui en retour a serré sa jambe contre la sienne “dans un takedown de style judo … jusqu’à ce que mon tibia et mon péroné se cassent, se cassent et que mon genou se disloque”.

«Il savait absolument que 1 000% d’entre eux savaient que cela se produirait quand il a fait cela, c’était une fracture intentionnelle malveillante de ma jambe», a-t-il ajouté.

Le prédicateur de rue homophobe Dorre Love était l’un des deux hommes arrêtés pour l’agression aggravée de Morissette, mais l’anti-LGBT + Christian prétend maintenant qu’il était en fait la victime.

Dans une diffusion en direct sur YouTube le lundi 24 août, Love a affirmé avoir été «agressé», «volé» et «tabassé» par Morissette.

Il a dit à ses partisans: «J’ai été agressé. Un homme qui pesait 300 livres… au moins 200 livres de plus que moi a pris mon micro de ma main et a essayé de s’en tirer. Nous avons récupéré le micro.

«Je ne peux pas en dire trop car c’est toujours une affaire ouverte, mais la police a fini par arrêter les chrétiens.

Il a poursuivi: «J’ai consulté la loi canadienne aujourd’hui, l’homme m’a agressé, et il est dit que c’est un vol à main armée et une agression pour quelqu’un qui me prend un micro de la main.

«J’avais le micro et je suis maigre. Vous pouvez dire que les gens ont dit: «Oh, vous avez perdu du poids. Ouais, je suis un petit mec. Ce mec pesait environ 250 livres, je pèse environ 170.

«Il a arraché de force le micro de ma main et m’a poussé hors du chemin. C’est de l’agression et du vol, il n’a été accusé de rien!

Love a déclaré qu’il avait été accusé «de voies de fait graves, de méfait et de perturbation», et s’est exclamé: «Ils m’ont interdit l’accès à la plage! Je n’ai pas le droit d’aller à English Bay, Sunset Bay et dans le quartier gay!

Dans la vidéo, le prédicateur homophobe a également lancé un appel aux dons via PayPal et a supplié des «avocats chrétiens» de lui venir en aide.

Ma jambe est super foutue et ça craint. Mais l’homme violent qui m’a fait ça l’aurait fait, ou peut-être bien pire pour quelqu’un d’autre s’il n’avait pas été arrêté ce soir. J’ai évité de faire du mal à quelqu’un que je ne connais jamais, et ils ne sauront pas non plus que je l’ai fait. – Justin Morissette 👊🏻 (@JustinMoris) 23 août 2020

Partageant son expérience sur Twitter, Morrisette a déclaré qu’il était heureux d’avoir «empêché de nuire à quelqu’un que je ne connaîtrai jamais».

«L’homme violent qui m’a fait ça l’aurait fait, ou peut-être bien pire pour quelqu’un d’autre s’il n’avait pas été arrêté ce soir», a-t-il poursuivi.

«J’ai une douleur atroce et mon genou est incroyablement mutilé. Mais je me sentirais plus mal si je savais que je voyais cela et que je rentrais à la maison et que je m’occupais de mes affaires. Ne laissez pas les b ***** ds gagner. “