The Orville Saison 3: lisez toutes les dernières mises à jour sur la saison à venir !!!

«The Orville» est une série de comédie dramatique de science-fiction basée sur «Star Trek» et «The Next Generation». Il se déroule en l’an 25ème siècle et suit l’équipage du vaisseau spatial USS Orville dans leurs aventures individuelles. La série a été créée sur Fox le 10 septembre 2017 et a été créée par Seth MacFarlane, qui joue également le rôle du protagoniste Ed Mercer.

La première saison de la série d’action-aventure spatiale n’a pas été bien accueillie par les critiques, mais la deuxième saison a reçu des commentaires positifs. Le film, en revanche, est très apprécié des téléspectateurs et a obtenu des cotes élevées sur Fox. Les fans doivent être ravis d’apprendre s’il y aura ou non une troisième saison. Voici ce dont vous avez besoin pour en savoir plus!

Date de sortie:

La saison 2 de «The Orville» a été créée sur Fox le 30 décembre 2018 et se terminera le 25 avril 2019. La deuxième saison se compose de 14 épisodes d’une durée d’environ 48 minutes chacun. Voici ce que nous savons des actualités de la saison 3 jusqu’à présent. Le 11 mai 2019, l’émission a été renouvelée pour une troisième saison. Lors du Comic-Con de San Diego le 20 juillet 2019, MacFarlane a annoncé que la série passerait de Fox à Hulu.

La saison 3 a commencé la photographie principale en octobre 2019 mais a été interrompue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Puisqu’il n’est pas clair si l’émission reprendra la production, une date de sortie exacte n’a pas encore été déterminée. La saison 3 de « The Orville » devrait être diffusée à la fin de 2021 si la série commence à tourner sous peu. La troisième saison comprendra 11 épisodes, qui seront diffusés sur Hulu une fois par semaine. Chaque épisode durera 12 à 15 minutes supplémentaires par rapport à la normale.

Scénario:

Chaque saison de l’émission a son propre ensemble d’épisodes. Cependant, le coproducteur et éditeur Tom Costantino a mentionné que les sujets de la saison à venir seront cohérents. La troisième saison est censée être plus dramatique et pleine d’action que les deux précédentes. Les intrigues et les effets spéciaux seront plus élaborés car chaque épisode aura plus de temps d’antenne.

Selon MacFarlane, les téléspectateurs peuvent voir les conséquences de l’assaut de Kaylon sur l’Union planétaire, ainsi que ses effets sur Isaac. Le retour d’Alara Kitan dans la saison 3 a également été évoqué par l’écrivain. L’exploration de la planète Xelaya est une possibilité. La troisième saison approfondira le mystère de qui sont les Krills. On s’attendait à ce que la «révélation» du Dr Finn se produise dans la saison 2, mais elle pourrait maintenant apparaître dans l’un des scénarios de la troisième saison.

Sur Twitter, MacFarlane a également promis que la troisième saison «ferait monter les enchères». Dans la troisième saison, quels que soient les fils de l’intrigue développés par la série au cours des saisons précédentes, ils deviendront plus «évidents» et seront développés. La saison 3 comportera également de nombreuses fêtes pour les fans!

