Un guide complet du drame Jeffree Star, Trisha Paytas et Shane Dawson

Que s’est-il passé entre Trisha Paytas, Jeffree Star et Shane Dawson? Voici une ventilation détaillée de tout le drame.

Le trio YouTuber Trisha Paytas, Jeffree Star et Shane Dawson ne sont plus amis et cela devient très compliqué.

Trisha est connue pour être au cœur du drame YouTube (voir: sa querelle avec Charli D’Amelio et James Charles) mais elle est la meilleure amie de Shane depuis 12 ans. Il allait même être le meilleur homme au prochain mariage de Trisha avec Moses Hacmon. Cependant, lorsque Shane n’a pas réussi à la défendre contre Jeffree, cela a mis fin à leur amitié.

Depuis, Trisha a donné des détails sur le fonctionnement interne de la «fausse amitié» de Jeffree et Shane et sur la méchanceté qu’ils ont eue avec elle au fil des ans. Préparez-vous, c’est beaucoup.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la querelle Jeffree Star, Trisha Paytas et Shane Dawson…



Que s’est-il passé avec Jeffree Star, Trisha Paytas et Shane Dawson? Image: @jeffreestar via Instagram, blndsundoll4mj via YouTube, shane via YouTube

Quel est le drame entre Jeffree Star et Trisha Paytas?

Le drame a atteint son paroxysme le 15 janvier, lorsque l’ancien coiffeur de Jeffree Star, Hair By Jay, a annoncé Trisha sur Instagram Live. Dans Hair By Jay’s Instagram Live, il l’a qualifiée de «morse» et a fait plusieurs autres commentaires durs sur son apparence. Apparemment, tout cela provenait du fait que Trisha l’avait accusé de lui avoir fait payer des perruques lors d’un voyage à Las Vegas.

Un peu de contexte: Trisha s’était brouillée avec Jeffree après un voyage tous frais à Las Vegas en 2019 qui l’avait laissée humiliée. Trisha a allégué que Jeffree et ses amis se moquaient d’elle parce qu’elle était «pauvre» parce qu’elle avait loué sa maison plutôt que de la posséder et parce qu’elle avait demandé le prix d’un sac de créateur. Elle affirme également qu’ils ont fustigé ses problèmes de santé mentale, son poids, son passé de toxicomanie et son acné.

Dans l’épisode de mardi du podcast Frenemies de Trisha, elle a également accusé Jeffree de lui avoir dit de sauter du balcon de l’hôtel où ils logeaient après avoir déjà discuté du fait d’être suicidaire et d’avoir éloigné sa main d’un nacho après s’être moquée de son poids.

Trisha affirme également avoir laissé un sweat-shirt Balenciaga à 900 € dans la chambre d’hôtel de Jeffree et, lorsqu’elle l’a demandé par SMS, il a déclaré que son ancienne assistante Maddie « l’avait jeté à la poubelle ». Cependant, deux mois plus tard, le maquilleur de Jeffree Boomkack a dit à Trisha qu’il avait en fait le sweatshirt Balenciaga et lui a proposé de « Uber it ».

Malgré les retombées, Trisha est restée polie avec Jeffree jusqu’à la vidéo Instagram Live de Hair By Jay. Trisha a ensuite mis en ligne une vidéo intitulée « Pourquoi j’ai peur de Jeffree et Hairbyjay ». Dans la vidéo YouTube, elle a affirmé que Hair By Jay avait menacé de lui faire du mal physiquement sur Instagram Live et son agent de sécurité a confirmé que Jay était à l’extérieur de sa maison en train de prendre des photos de ses voitures, l’attendant. Il a depuis présenté des excuses à Trisha.

Étonnamment, Jeffree a pris le parti de Trisha dans l’affaire et a en fait viré Hair By Jay, insistant sur le fait qu’il ne voulait pas être impliqué dans leur drame. Il a également déclaré qu’il s’était excusé auprès de Trisha en privé.

Les allégations selon lesquelles Jeffree aurait parlé négativement de Trisha ont depuis été confirmées par l’ancien ami de Jeffree, Oscar Wylde. Dans une vidéo mise en ligne le 20 janvier, Oscar a déclaré: « Les choses qui ont été dites à propos de Trisha reflètent essentiellement ce qui est dit dans cette cuisine comme des plaisanteries. »

Je me suis personnellement excusé @trishapaytas plusieurs fois l’année dernière à propos de Vegas et elle n’a jamais répondu, ce qui est son droit. Je l’ai respecté et ce qui s’est passé est entre nous. Ne m’entraînez pas dans un nouveau drame. Pas intéressé. Ce que quelqu’un d’autre dit ne me représente pas. https://t.co/jBl00JALvT – Jeffree Star (@JeffreeStar) 15 janvier 2021

Exactement. Je lui ai déjà dit ma pièce et si jamais elle veut me rappeler ou me renvoyer un texto, elle le fera. Ce que Jay a dit en direct était putain de dégoûtant et ne reflète pas ce que j’ai jamais ressenti. Je ne devrais pas avoir à dire ça mais je le crie. https://t.co/vM6QheR0RB – Jeffree Star (@JeffreeStar) 15 janvier 2021

Vous avez ignoré tous mes messages et textes pendant des mois, mais vous voulez avoir un cirque sur Internet avec un public? Non, merci. Je t’aime fille, tu peux m’appeler ou m’envoyer un texto à tout moment ❤️ https://t.co/eyHUPUCXIL – Jeffree Star (@JeffreeStar) 15 janvier 2021

Bonjour à tous sauf au gars qui me coiffait. – Jeffree Star (@JeffreeStar) 17 janvier 2021

Je tiens toujours les gens autour de moi pour responsables, je sais que c’est difficile à croire pour certaines personnes, mais je suis un homme adulte et 2021 ne sera que plein de bonne énergie – Jeffree Star (@JeffreeStar) 17 janvier 2021

Comment Shane Dawson est-il impliqué dans le drame de Trisha Paytas?

Trisha a mis fin à ses 12 ans d’amitié avec Shane et son fiancé Ryland Adams grâce à son soutien continu à Jeffree. Elle avait parlé à Shane de la situation à Las Vegas et il lui avait dit de simplement passer outre à cause de sa relation d’affaires avec Jeffree (ils ont collaboré à la collection Conspiracy à succès).

Trisha s’attendait à ce que Shane, en tant qu’ami proche, la contacte après l’Instagram Live de Hair By Jay. Cependant, il ne l’a pas contactée jusqu’à ce qu’elle commence à parler du podcast de Ryland (Trisha était en colère contre Ryland parce qu’il avait Jeffree sur son podcast The Sip pour discuter des rumeurs de Kanye West). Trisha a dit que Shane lui avait demandé de «venir oublier que tout était arrivé», mais elle a refusé.

Trisha avait continuellement défendu Shane tout au long de ses nombreuses controverses publiques mais il avait refusé de la défendre contre Jeffree. « J’ai défendu [Dawson] si dur et c’est vraiment pourquoi j’ai fait la vidéo « , a-t-elle déclaré sur son podcast. » Je ne pouvais plus défendre cette personne. Les gens me détestent de l’avoir défendu aveuglément. «

Dans une vidéo YouTube intitulée « Je veux juste passer à autre chose », Trisha a déclaré qu’elle avait bloqué Shane et Ryland. Elle a répété sur Twitter: « Shane et Ryland ne m’ont pas désabonné. Juste pour remettre les pendules à l’heure – je les ai bloqués. Il n’y a pas de malice derrière ça, je l’ai fait pour ma propre paix. Ce n’est pas un drame. C’est très personnel et je veux pour passer à autre chose. Ainsi, les spéculations peuvent cesser quant à la raison pour laquelle ils ne l’ont pas suivi.

Shane et Ryland ne m’ont pas abandonné. Juste pour rétablir les faits, je les ai bloqués. Il n’y a pas de malice derrière ça, je l’ai fait pour ma propre paix. Ce n’est pas un drame. C’est très personnel et je veux passer à autre chose. Ainsi, la spéculation peut s’arrêter sur les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas suivi. – Trisha Paytas (@trishapaytas) 17 janvier 2021

Que s’est-il passé sur le podcast de Ryland Adams?

Ryland a abordé toute la situation de Trisha sur son podcast, The Sip. Ryland a déclaré qu’il était « confus et repris » à propos de tout cela et n’était certainement pas d’accord avec les commentaires « horribles » de Hair By Jay. «J’aurais aimé qu’elle vienne me voir en tant qu’ami et m’en ait parlé», a-t-il déclaré. Il a également ajouté qu’après que Jeffree ait été invité sur le podcast, il avait vu Trisha et ils s’étaient bien amusés.

Ryland a eu beaucoup de réactions négatives dans la section des commentaires et a dû désactiver ses commentaires. Trisha l’a ensuite appelé sur TikTok et a dit que lui et Shane étaient au courant de ses sentiments pour Jeffree, alors elle ne comprenait pas pourquoi il était confus.

Elle a également riposté à Ryland sur Twitter, partageant une vidéo dans laquelle Peter Monn affirme que Shane parle mal d’elle derrière son dos, la traitant de « menteuse pathologique ». Trisha a ensuite demandé pourquoi Ryland ne pouvait pas supprimer l’épisode avec Jeffree. Elle a tweeté: « Une grosse baise à Shane Dawson. J’entends cette merde depuis des années et j’ai refusé de le croire. Essayer de me mettre en place – votre fiancé de cul perdant dont personne ne se soucie m’a menti aujourd’hui. Vous êtes tous les deux écume, je ne peux pas croire que tu dis de la merde derrière mon dos toutes ces années – JE JAMAIS! «

Trisha n’avait pas encore fini, cependant. Elle a mis en ligne une vidéo de 32 minutes intitulée « Shane et Ryland sont littéralement SCUM OF THE EARTH ». Elle a également dénoncé à leur sujet et à un moment donné, elle a même été étouffée par la disparition de leur amitié.

Elle a dit: « Ils sont tellement faux. Donc faux. Vous étiez censés être mes meilleurs amis. Avec le recul, je suis tellement stupide. Quand je pense à cette amitié, je suis tellement stupide. D’une certaine manière, j’étais tellement désespéré d’être aimé par quelqu’un. Il me donnerait la validation comme le ferait un petit ami toxique. Ils vous enchaînent assez pour, comme, vous garder heureux mais aussi vous détruire – et c’est ce que je découvre maintenant. »

