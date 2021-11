Qui est l’acteur Harry Potter le plus populaire

Les acteurs de Harry Potter Ils sont devenus des figures incontestées de l’industrie cinématographique grâce aux films dans lesquels ils ont commencé à jouer il y a deux décennies. Bien sûr, cela était encore plus évident pour le trio principal : Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson étaient la faiblesse des fans de la saga créée par JK Rowling. Bien sûr, il y avait aussi un antagoniste charismatique parmi eux, Tom feutre, qui s’est avéré très différent dans la vraie vie de son personnage.

Quand il s’agit de parler de popularité parmi les personnages, il semble que la chose la plus évidente soit de souligner Harry Potter, en tant que figure centrale de la franchise. Bien sûr, certains ont des préférences pour Hermione Granger, comme la référence féminine des livres, mais aussi grâce à ce qui a été fait par Watson dans ce rôle. Dans ce contexte, il est intéressant de réfléchir à qui est la figure la plus populaire auprès des fans.

Si on se laisse guider par les réseaux sociaux, il y a une célébrité qui se démarque complètement de ses pairs. Il s’agit de Emma Watson, qui cumule près de 100 millions de followers entre Instagram et Twitter. Celui qui se rapproche le plus de lui est Tom feutre, avec 23,5 millions de followers parmi les mêmes réseaux, auxquels s’ajoute TIC Tac (Il est le seul à avoir un compte sur cette plateforme).

Qu’en est-il du duo masculin ? Si la portée sur Internet est impliquée, les deux Rupert Grint Quoi Daniel Radcliffe ils seraient loin derrière en termes de popularité. L’acteur qui a joué Ron Weasley Il a ouvert son compte Instagram il y a peu de temps (c’est le seul sur lequel il est présent) et ne compte que 4,4 millions de followers. Radcliffe, pour sa part, échappe à ces pratiques et n’apparaît avec aucun compte officiel sur les réseaux sociaux.

Qui a été l’acteur Harry Potter le plus googlé au cours des 12 derniers mois

Google c’est aussi un outil qui peut servir de bon thermomètre pour mesurer les recherches. Dans le cas des protagonistes de la saga de Harry PotterEncore une fois, il y a une personne qui se démarque des autres. Au cours de la dernière année, Emma Watson c’était le plus recherché par les fans. Tom feutre et Daniel Radcliffe étaient autrefois l’objet de plus de requêtes sur Internet pendant tout ce temps, dans lesquelles Rupert Grint il était très loin de ses compagnons.

