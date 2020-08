Un bref aperçu de la modélisation améliorée d’Age of Empires III Definitive Edition

Hier, nous avons eu l’événement numérique de la Gamescom avec lequel il était prévu de faire une énorme quantité d’annonces, ce qui était plus que comblé puisqu’ils avaient pratiquement deux heures et demie pour montrer à la fois des nouvelles et des bandes-annonces et des titres que nous avions déjà vus annoncés.

Ce que nous attendions avec impatience, c’est que Microsoft oserait donner une date d’arrivée à Age of Empires III Definitive Edition, le retour du troisième opus de la franchise Ensemble Studios qui viendra avec de grands changements et améliorations par rapport au titre sorti en 2005.

Voici comment la modélisation s’améliore dans Age of Empires III Definitive Edition

La nouvelle bande-annonce confirme que cette troisième tranche améliorée arrivera le 15 octobre prochain et peut déjà être réservé pour les deux plates-formes dans lesquelles il sera disponible sur PC, à savoir le Windows Store et Steam, En plus de pouvoir être joué également si nous avons un abonnement Xbox Game Pass actif pour PC.

Pour réchauffer vos moteurs et préparer le terrain pour votre arrivée, dans le compte officiel depuis Twitter On nous a montré un peu des modèles utilisés dans cette édition définitive d’Age of Empires III, montrant une grande amélioration au niveau visuel et des détails de ce que nous avions il y a quinze ans. On a également vu dans la bande-annonce que ce titre aura des améliorations de textures et de résolution à 4K, en plus d’inclure des nouvelles telles que deux nouvelles civilisations et que nous pouvons jouez en multijoueur en ligne avec un jeu croisé entre les deux magasins.

Nous voulons vraiment qu’Age of Empires III Definitive Edition arrive sur le marché, ce qui signifie également qu’il ne devrait pas être trop long pour avoir de nouvelles nouvelles du quatrième opus tant attendu qui, nous l’espérons, arrivera sans faute l’année prochaine 2021.