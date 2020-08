iPad Air 4: des instructions fuites affichent Design & Touch ID dans le bouton d’alimentation

Des instructions pour le nouvel iPad Air 4 auraient fui – et révèlent des détails intéressants. Apple donne à la nouvelle édition de sa tablette un écran avec des lunettes plus étroites et déplace le bouton d’accueil et le capteur d’empreintes digitales intégré vers un nouvel emplacement.

Cela devrait ressortir d’un manuel d’instruction présumé de l’iPad Air 4, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, rapporte MacRumors. S’il s’agit d’un vrai document, le nouvel iPad Air 4 dispose d’un soi-disant «affichage tout écran». En d’autres termes: des cadres d’affichage beaucoup plus étroits, comme on peut le trouver sur l’iPad Pro. Cela éliminerait l’espace pour le bouton d’accueil classique, y compris Touch ID, qui se verrait alors attribuer une nouvelle position – directement intégré dans l’interrupteur marche / arrêt sur le côté supérieur du boîtier. Le bouton d’alimentation doit donc être nettement plus grand qu’avant.

iPad Air 4 prétendument avec USB-C et Smart Connector

Dans le même temps, l’iPad Air 4 devrait disposer d’un port USB-C avancé au lieu d’un connecteur Lightning. Le Smart Connector, qui peut être utilisé pour connecter un clavier et d’autres accessoires compatibles, se trouve également dans les instructions.

Il n’a été annoncé que récemment que de nombreux nouveaux iPad ont été enregistrés dans la base de données d’une autorité de certification – y compris peut-être l’iPad Air 4. Apple pourrait présenter sa nouvelle tablette dès septembre, probablement pas lors de sa propre manifestation, mais simplement au moyen d’un communiqué de presse.