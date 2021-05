Tyler Joseph explique la signification émotionnelle des paroles de Twenty One Pilots ‘Redecorate

Les fans ont également émis l’hypothèse que la chanson pourrait être liée au récit de Clancy.

Ils sont de retour! Twenty One Pilots est officiellement de retour avec son tout nouvel album Échelle et glacial ce qui signifie qu’il est temps pour les fans a) de théoriser et b) de ressentir leurs sentiments.

Le disque de 11 titres a à la fois des chiffres ensoleillés et optimistes, des chansons sombres et sinueuses et des moments vraiment émotionnels, et dans une interview pour Apple Music, Tyler Joseph a parlé des inspirations et des significations derrière une poignée de chansons de l’album.

L’un de ces morceaux était la dernière chanson de l’album, «Redecorate», qui a une signification vraiment émouvante et stimulante. Les fans pensent également que cela pourrait être lié au récit de Clancy.

S’exprimant dans l’interview, Tyler a révélé que ‘Redecorate’ avait été inspiré par un ami dont le fils était malheureusement décédé. Il a expliqué qu’ils lui avaient dit qu’ils n’avaient pas redécoré sa chambre, laissant tout exactement comme il l’avait laissé.

Tyler a expliqué: « Je me souviens avoir pensé à quel point une histoire est folle et puissante, et comment cela me fait me demander, comme » Que vont faire les gens de mes affaires? » Cela peut en fait vous ramener sur terre, pour vous assurer de ne pas prendre de décisions horribles. Je réalise maintenant à quel point il est difficile d’en parler, mais cette chanson est vraiment importante pour moi. «

L’inspiration derrière le morceau est claire dans le refrain, comme le chante Tyler: « Je ne veux pas aller comme ça / Au moins laisse-moi nettoyer ma chambre / Je ne veux pas partir comme ça / Parce que la dernière chose que je veulent faire est / Faire prendre à mes collaborateurs des décisions / se demander quoi faire / Devraient-ils le garder en exposition / Ou redécorer? «

Tyler a également ajouté: « J’adore le message, et j’espère que nos fans entendront ce que j’essaie de dire. Parce que c’est un peu délicat, mais c’est l’un de mes morceaux préférés et c’est assez puissant si vous l’avez laissé. «

«Redecorate» est déjà devenu une chanson populaire auprès des fans sur les réseaux sociaux, beaucoup appréciant et se connectant avec la signification puissante de la chanson.

Les fans théorisent également comment cela pourrait s’intégrer dans le récit de Clancy ou être chanté à partir de son point de vue, car les deux premières lignes de la piste sont des phrases tirées de l’une des lettres de Clancy. Au début de la chanson, vous pouvez entendre une voix déformée disant: « Il y avait une structure merveilleuse dans la ville / et cela a mis mes soucis au repos. »

redécorer est en fait si déchirant une fois que vous avez lu pourquoi il l’a écrit et que vous comprenez les paroles. une chanson si puissante et triste. – 16🐉 AIME SAI (@polarizevhs) 21 mai 2021

Vous avez des théories sur Clancy et «Redécorer»?

