Harrison Ford donne son avis sur l’apparition potentielle de Red Hulk dans Captain America 4

Harrison Ford rejoindre le MCU est une chose à laquelle personne ne s’attendait vraiment, mais après la mort de William Hurt, la star d’Indiana Jones a pris le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans le prochain Captain America : le meilleur des mondes et devrait également apparaître dans Thunderbolts. Cependant, il y a un avenir potentiel pour le personnage auquel Ford s’est maintenant adressé, et c’est son potentiel à être transformé en Red Hulk, tout comme l’itération de la bande dessinée du personnage.





Lors d’une interview avec Comicbook.com avant la sortie d’Indiana Jones et de Dial of Destiny, la réponse de Ford à la question de savoir s’il deviendrait Red Hulk à l’avenir était à peu près exactement ce que vous attendez de la star vétéran.

« Qu’est-ce que le Hulk rouge? »

Après avoir eu une brève mise à jour sur l’histoire de Red Hulk et Ford réprimandant en plaisantant sa co-star de Dial of Destiny Phoebe Waller-Bridge pour ne pas l’avoir mis au courant du potentiel de l’univers Marvel, il a donné une réponse très non engagée quant à si Red Hulk pourrait figurer dans Captain America: Brave New World, en disant: « ça peut ou pas. »

C’est vraiment exactement ce à quoi vous vous attendez, à la fois de la façon dont Ford gère ce genre de détails de franchise fantastiques dans lesquels il s’est retrouvé, et du fait qu’il y a encore beaucoup de secret autour de l’histoire d’Anthony Mackie. premier film alors que Captain America se dirige.





Quel sera l’impact de Captain America 4 sur le MCU ?

Avec seulement une poignée de détails connus sur le nouveau film Captain America, il est difficile de dire exactement où le MCU se dirigera après que le film aura raconté son histoire. Cependant, sur la base du casting, de certains retours inattendus du MCU et de nombreuses rumeurs, il est facile de dresser un tableau potentiel de l’importance cruciale de l’avenir de la franchise. Le meilleur des mondes sera.

Lorsque la liste des acteurs pour Captain America : le meilleur des mondes a été progressivement révélé, il s’est avéré que le film est devenu une sorte de réunion pour L’incroyable Hulk jeter. Tim Nelson reprend son rôle de leader, tandis que Liv Tyler est également de retour alors que Betty Ross et Harrison Ford reprennent le rôle de Thaddeus Ross de William Hurt. Cela donne une tournure complètement différente au film par rapport au nombre de personnes qui pensaient qu’il allait tomber, mais il parvient à lier le deuxième film MCU, avec les précédents films Captain America et Le faucon et le soldat de l’hiver Des séries télévisées, qui ont toutes pour fil conducteur des super-soldats et des personnages génétiquement modifiés qui les traversent.