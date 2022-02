Cassie ou Maddy tomberont-elles enceintes du bébé de Nate dans la saison 2 d’Euphoria ?

Les fans d' »Euphoria » continuent de proposer des théories élaborées sur la saison 2.

Au centre des théories semble être le triangle amoureux désordonné entre Nate, Cassie et Maddy.

De nombreux fans pensent que l’une des filles pourrait se retrouver enceinte du bébé de Nate.

Cassie ou Maddy tomberont-elles enceintes sur Euphoria saison 2 ?

Plusieurs téléspectateurs ont commencé à décoder plusieurs indices avec le drame pour adolescents qui pourraient préfigurer une grossesse.

Dans le premier épisode, l’ex-petit ami violent de Maddy, Nate, commence à voir sa meilleure amie Cassie derrière le dos de Maddy.

Cependant, dans l’épisode quatre, il semble que Maddy et Nate ne soient pas entièrement terminés.

Malgré cela, Cassie, la soi-disant meilleure amie de Maddy continue d’avoir une relation secrète avec Nate.

Cassie devient incroyablement émotive et dit qu’elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour les séparer.

Cassie est-elle enceinte dans la saison 2 d’Euphoria ?

Les fans craignent que Cassie ne tombe enceinte pour piéger Nate – et cela a du sens.

Dans l’épisode 2, alors que Nate est à l’hôpital, il fantasme sur une vie avec Cassie, et l’actrice Sydney Sweeney peut être vue portant une prothèse de grossesse.

Non seulement cela, dans l’épisode quatre, Cassie vomit à la mention des bébés par Maddy dans la scène du bain à remous.

Maintenant, de nombreux fans pensent que Nate tombera dans la même situation que son père Cal.

La mère de Nate, Marsha, est tombée enceinte de son frère aîné Aaron avant que Cal ne puisse sortir comme gay et être avec son meilleur ami Derek pour qui il avait des sentiments amoureux.

Cal a ressenti le besoin de rester avec Marsha pour leur famille, ce qui pourrait être ce qui se passe entre Cassie et Nate.

Une page de fans d’Euphoria a tweeté: « Pas parce que si Cassie tombe enceinte de la même manière que Marsha et que Nate se retrouve coincé comme Cal avant qu’il n’ait la chance de sortir. »

Comme on le voit dans la première saison, Nate a également une relation compliquée avec sa sexualité.

Cependant, il existe également une théorie selon laquelle Maddy est enceinte.

Maddy est-elle enceinte dans la saison 2 d’Euphoria ?

Il semble y avoir plusieurs indices que Maddy pourrait être celle qui se retrouve enceinte du bébé de Nate.

Par exemple, dans l’épisode deux, Maddy devient baby-sitter pour une famille apparemment riche. Elle dit ensuite plus tard à Kat « J’ai l’impression que j’aurais l’air si sexy enceinte. »

Kat lui dit rapidement de ne pas tomber enceinte, mais cela pourrait préfigurer son destin.

De plus, Sydney Sweeney a révélé dans The Late Late Show avec James Corden, qu’Alexa Demie, qui joue Maddy, s’est accidentellement cassé l’orteil pendant le tournage.

Cela pourrait signifier qu’il y a une scène de combat à venir entre eux trois.

Maddy, qui sera probablement furieuse, pourrait alors tomber enceinte pour se venger de Cassie.

Un utilisateur de Twitter a soulevé un bon point et a déclaré: « J’ai le sentiment que Maddy va découvrir qu’elle est enceinte, donc l’histoire se répète parce que Nate ne veut certainement pas devenir père, mais Maddy veut le garder et c’est pourquoi ils montrent nous, elle a un travail de baby-sitting et qu’elle est vraiment très bonne avec les enfants.

Si Nate veut être avec Cassie, mais que Maddy tombe enceinte, cela refléterait également directement la malheureuse histoire de Cal.

Avec la saison presque à mi-chemin, il reste à voir comment ce triangle amoureux se déroulera.

Que penses-tu qu’il va se passer?

