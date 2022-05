Moon Knight : Qui est Jake Lockley ? La troisième personnalité de Marc Spector

Le sixième chapitre de la série de »Chevalier de la lune » a été la conclusion de l’histoire de Marc Spectre/Steve Grant et Arthur Harrow. Avec le combat de Khonshu contre la déesse Ammit, nous pouvons voir comment nos héros gagnent et arrêtent les plans diaboliques visant à prendre le contrôle des âmes des peuples du monde.

Cependant, bien qu’il soit clair que le combat est gagné par Marc Spector et Khonshu, il y a un moment où il semble qu’Arthur remportera la victoire, mais juste au moment où il met fin à la vie de Marc, l’écran s’éteint et lorsque l’écran renvoie l’image encore une fois, nous ne voyons que Marc tenant un Arthur mourant et tous ses ennemis autour de lui tués.

Bien que nous sachions qu’au cours de l’histoire, on nous montre comment Marc Spector a créé Steven Grant en tant que personnalité pour échapper à ses problèmes et être une version plus gentille et plus douce, dans la bataille finale, nous pouvons voir comment les deux réalisent que ce n’était ni l’un ni l’autre. nous permettant d’imaginer qu’il y a une autre personnalité au sein de Spector.

Bien qu’on nous ait donné de petits indices au cours de la série qu’une autre personnalité pourrait être à l’intérieur de Marc, tout cela est éclairci dans la scène post-générique de »Moon Knight », où Khonshu nous présente enfin Jake Lockleyla personnalité la plus violente de Marc Spector, qui assassine Arthur Harrow avec une arme à feu, alors que Marc refusait de mettre complètement fin à la vie de Harrow dans le but de ne plus suivre les ordres de Khonshu.

Vous pourriez également être intéressé par : Moon Knight : Qui est le personnage de Scarlet Scarab ?

« Puis-je vous dire un secret ? Marc Spector a pensé un jour qu’après notre séparation, je voudrais que sa femme soit un Avatar. Mais pourquoi aurait-il besoin de quelqu’un d’autre ? Il n’a aucune idée à quel point il est bouleversé », révèle le dieu égyptien à Harrow. juste avant de mettre fin à ses jours. »C’est mon ami Jake Lockley », en ce que le chauffeur baisse la vitre de la limousine dans laquelle ils se trouvent et on voit le visage de oscar isaacacteur principal de la série, laissant entendre que Jake est une autre des personnalités de Marc.

Qui est Jake Lockley ?

Dans les bandes dessinées Marvel, Lockley est la personnalité de collecte de renseignements de Moon Knight, étant un chauffeur de taxi à New York et ayant plusieurs confidents dans les enfers de la ville. Il semble maintenant que cette nouvelle adaptation télévisée ait décidé de faire de Lockley la version la plus violente du héros, faisant tourner une série de situations sanglantes que ni Marc ni Steven ne reconnaissaient comme les leurs.

Cela nous ferait comprendre que lorsqu’il y a une plus grande menace qui dépasse Marc Spector, c’est Jake Lockley qui prend le contrôle du corps, étant une version plus violente mais efficace de Moon Knight. Bien que Khonshu savait que Marc avait déjà la personnalité de Steven le qualifiant de « parasite », il semble qu’il ait gardé Jake Lockley secret, car il ne l’a jamais mentionné à Marc et cela semble être une opération complètement secrète du dieu égyptien.

Vous pourriez également être intéressé par : Quelles séries et quels films seront supprimés de Netflix en mai 2022

Reverrons-nous un jour Jake Lockley ? Mohamed Diabréalisateur de la série, a assuré qu’il n’était pas prévu de continuer avec une deuxième saison de »Moon Knight », mais que la carrière d’Oscar Isaac n’était pas encore terminée dans l’univers cinématographique Marvel, nous voulions donc voir le personnage dans certains des autres productions Marvel.

De nombreux fans se sont également demandé à quoi ressemblerait le troisième costume de Jake Lockley, car dans la série, il a été établi que le costume de Marc Spector a le costume original de Moon Knight et que Steven a le costume de M. Knight, de sorte que cela ne ferait pas de mal de faire sûr que Jake avait le sien aussi.