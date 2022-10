Si de John Krasinski : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Amis imaginaires, maintenant intitulé Si, a été annoncé pour la première fois en 2019 et est en préparation depuis un certain temps. Tombant dans le genre de la comédie fantastique, le film porte un casting impressionnant et un scénario intrigant. La demande de Jean KrasinskiLe dernier projet de était assez élevé. Alors que Sony, Lionsgate et Paramount se disputaient les droits du film et s’engageaient dans une guerre d’enchères intense, Paramount a finalement pu résister et prendre le film.





Avec John Krasinski assumant plusieurs rôles dans le film, à la fois en tant qu’acteur et membre de l’équipe créative, les téléspectateurs sont ravis et curieux de voir le résultat final. Krasinski s’est imposé comme un réalisateur et acteur talentueux dans le film d’horreur post-apocalyptique Un endroit silencieux, qui est devenu un succès, justifiant une suite en 2020 intitulée Un endroit calme II. Avec le soutien de Paramount Endroit calme films et ayant donc déjà travaillé avec Krasinski, qui a été un succès retentissant, il n’est pas surprenant qu’ils se soient donné beaucoup de mal pour obtenir les droits de son dernier projet.

Malgré le battage médiatique lié à Si, les détails concernant le film restent vagues, en particulier concernant le scénario du film. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le projet.





Si : l’intrigue

L’intrigue de Si reste largement vague. On ne sait pas grand-chose sur l’histoire du film. D’après ce que nous recueillons, le récit sera centré sur un homme qui peut interagir avec les amis imaginaires des autres. Donnant corps à la vie d’amis imaginaires, si souvent oubliés ou rejetés à mesure que les gens grandissent et que le temps passe, le film se concentre sur ce qui pourrait arriver lorsque ces amis se sentent seuls ou rejetés.

La description du film sur IMDb se compose d’une seule ligne : « Le voyage d’un enfant pour redécouvrir son imagination. » Cependant, The Hollywood Reporter a fourni une description du film plus élaborée en 2019. Selon l’article, le film suivra :

« … l’histoire d’un homme qui peut voir et parler aux amis imaginaires des gens, se lier d’amitié avec ceux qui ont été oubliés ou rejetés. Cependant, certains amis imaginaires, manquant d’amour et d’amitié, se tournent vers le côté obscur, et c’est au personnage de Reynolds de sauver le monde de ceux qui deviennent mauvais.

Si : le casting

Le casting du film a plusieurs noms notables. Alors que John Krasinski assumera un rôle, il sera rejoint par Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw, Steve Carell, Alan Kim, Cailey Fleming, Louis Gossett Jr. et Bobby Moynihan. Aucune information concernant les rôles que le casting assumera n’a été révélée au moment de la rédaction.

Se réunir pour Si sera la première fois que Krasinski et Steve Carell travailleront ensemble sur un projet après leur passage sur Le bureau. Carell et Krasinski ont travaillé ensemble sur la série télévisée comique, désormais préférée des fans, pendant sept saisons avant que Carell ne quitte la série, à la grande déception des fans qui suivaient fidèlement la série depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ont raté le duo Halpert-Scott, Si sera une occasion bienvenue de revoir la paire ensemble.

Dans une interview avec ET en juin 2022, Carell a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler à nouveau avec Krasinski, en disant :

« Eh bien, je n’ai pas encore commencé à travailler sur le film avec lui, mais je ne peux pas attendre. Je ne m’attends qu’à de la joie et du plaisir. Je veux dire, c’est le meilleur, et c’est un grand réalisateur. »

Si : Tout le reste

Le film semble encore en être aux premiers stades de la production selon quelques images de tournage qui ont été partagées par JustJared et quelques autres médias. Les images montrent Ryan Reynolds, John Krasinski et Cailey Flemings marchant sur le plateau de tournage à Coney Island.

Dans de nombreuses images, Krasinski semble avoir enfilé sa casquette de réalisateur, démontrant et dirigeant apparemment Reynolds et Flemings à travers le plateau. Bien qu’ils n’aient pas beaucoup travaillé ensemble, Reynolds et Krasinski entretiennent une amitié de longue date, les deux se soutenant mutuellement en permanence. Maintenant que le duo travaille ensemble dans un film, il sera sûrement intéressant de voir comment la dynamique du couple se traduit à l’écran.

Le film devait initialement sortir le 17 novembre 2023. Cependant, la date de sortie a maintenant été retardée. Il est rapporté que la sortie du film a été repoussée en raison du calendrier chargé de quelques membres de la distribution, dont Krasinski et Reynolds. Si devrait maintenant sortir le 24 mai 2024.