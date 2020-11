Demi Moore dit qu’elle s’est «  changée  » lors de ses mariages avec Bruce Willis et Ashton Kutcher

Demi Moore admet que ses mariages avec Bruce Willis et Ashton Kutcher l’ont fait se perdre considérablement.

Tout au long de sa vie, le Fantôme l’actrice a épousé trois hommes différents. Avant son mariage avec Willis, Moore et le musicien Freddy Moore se sont mariés en 1980. Moore a épousé Willis en 1987, suivi de Kutcher en 2005.

Bruce Willis, Demi Moore et Ashton Kutcher | Denise Truscello / WireImage

Demi Moore dit qu’elle a « changé » elle-même « tant de fois » lorsqu’elle était mariée

En juillet 2020, Moore est apparu sur Sirius XM’s Le spectacle Jess Cagle pour une entrevue virtuelle. Au cours de leur discussion, Moore a réfléchi à ses relations passées avec Freddy, Willis et Kutcher. Moore a admis qu’elle avait essayé de se transformer en une personne différente lors de chacun de ses mariages. Elle a dit que ce n’est qu’après avoir divorcé de ses ex que Moore s’est trouvée et s’est acceptée telle qu’elle est.

«Pour moi, je m’étais changé tellement de fois à plusieurs reprises pour correspondre à ce que je pensais que quelqu’un d’autre voulait», a déclaré Moore. «C’est cette idée que nous sommes en quelque sorte conditionnés à travailler pour être désirés, mais nous ne sommes pas censés avoir nos propres désirs.

Moore a également partagé dans son livre de 2019, À l’envers, que son mariage avec Kutcher, en particulier, a changé sa façon de se percevoir. L’acteur s’est souvenu avoir tenté de satisfaire les désirs sexuels de Kutcher, ce qui, selon elle, avait abouti à un trio pendant leur mariage. De plus, Moore a commencé à abuser de l’alcool et des médicaments sur ordonnance alors qu’elle faisait face à l’infidélité présumée de Kutcher.

«Je ne peux même pas dire à quel point perdu, vide, désespéré, confus [I was]», A écrit Moore. «La même question me passait par la tête: comment suis-je arrivé ici? Le mari que je pensais être l’amour de ma vie, m’avait trompé puis avait décidé qu’il ne voulait pas travailler sur notre mariage. Mes enfants ne me parlaient pas. … Est-ce que c’est la vie? Je me demandais. Parce que si c’est ça, j’ai fini.

Demi Moore pense que « l’amour et l’acceptation » peuvent sauver une relation malgré ses divorces de Bruce Willis et Ashton Kutcher

Suite à son divorce avec Freddy, Moore a rencontré et est tombé amoureux de Willis. Les acteurs se sont mariés en 1987 et ont eu trois enfants tout au long de leur mariage de 12 ans. En 1998, Moore et Willis ont divorcé pour des raisons qu’ils n’ont jamais partagées publiquement. Heureusement, ils sont restés amis pour le bien de leurs enfants – Rumer, Scout et Tallulah.

Bruce Willis et Demi Moore | Collection Jim Smeal / Ron Galella

Plusieurs années plus tard, Moore et Kutcher se sont croisés dans un restaurant en 2003. Le couple s’est marié en 2005 mais a rencontré des problèmes dans leur relation. Dans son livre, Moore a rappelé avoir appris que Kutcher l’avait trompée via une alerte Google sur son téléphone.

Bien qu’elle soit actuellement divorcée, Moore a déclaré qu’elle pensait que les relations pouvaient prospérer. Elle a dit que tant que chaque personne impliquée pratique l’amour de soi, elle peut faire le travail nécessaire pour sauver une relation.

«Travailler à travers une relation, c’est vraiment louable à notre époque jetable», a déclaré Moore. «Passer par le chemin qui consiste à vraiment honorer l’amour qui vous a réunis en premier lieu et à lui donner vraiment tout ce que vous avez – mais vous ne pouvez pas le faire sans cet amour et cette acceptation de vous-même.

Demi Moore dit que discuter de sa vie et de ses mariages avec Bruce Willis et Ashton Kutcher dans son livre était « intime » et « stimulant »

Moore a publié À l’envers le 24 septembre 2019. Avant le lancement du livre, Moore a déclaré à InStyle qu’elle se sentait comme une nouvelle personne après avoir travaillé dessus pendant plusieurs mois. Elle a dit qu’elle avait un nouveau respect et une admiration pour elle-même, avec lesquels elle avait déjà lutté.

Ashton Kutcher et Demi Moore | Christian JENTZ / Gamma-Rapho

«C’était un projet très intime et stimulant», a déclaré Moore. «La partie la plus importante a été quand j’ai dû revoir toutes mes choses, et j’ai commencé à acquérir une profondeur d’appréciation incroyable. Tout ce que j’avais perçu comme négatif ou mauvais, je l’apprécie maintenant. J’ai récemment parcouru des milliers de photos et, je veux dire, regarder la vie que j’ai vécue, les choses que nous avons faites, c’est incroyable, et j’apprécie énormément.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez le Administration des services de toxicomanie et de santé mentale assistance téléphonique au 1-800-662-4357.