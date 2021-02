Tout savoir sur la nouvelle Mercedes-Benz Classe C W206

Au cours de la dernière décennie, la Classe C a été le modèle le plus vendu chez Mercedes-Benz. La génération actuelle, la W205, a accumulé depuis 2014 plus de 2,5 millions d’unités vendues (entre berline et fourgonnette). L’importance du nouveau Mercedes-Benz Classe C W206 il est donc incontestable.

La marque lève désormais le rideau sur la nouvelle génération, ainsi que sur Limousine (berline) et Station (van), qui seront disponibles dès le début de sa commercialisation. Cela commencera prochainement, à partir de fin mars, avec l’ouverture des commandes, les premières unités devant être livrées au cours de l’été.

L’importance mondiale de ce modèle est sans équivoque, ses plus grands marchés étant également l’un des plus importants au monde: la Chine, les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Comme c’était déjà le cas avec l’actuel, il sera ainsi produit dans plusieurs sites: Brême, Allemagne; Pékin, Chine; et East London, en Afrique du Sud. Il est temps de découvrir tout ce qui est nouveau.

Moteurs: tous électrifiés, tous 4 cylindres

Nous commençons par le sujet qui a suscité le plus de discussions sur la nouvelle Classe C W206, ses moteurs. Ceux-ci deviendront exclusivement quatre cylindres – même le tout-puissant AMG – et seront également électrifiés. En tant que l’un des modèles les plus volumineux de la marque allemande, la nouvelle Classe C aura un fort impact sur le CO deux . L’électrification de ce modèle est cruciale pour réduire les émissions de toute la marque.

Tous les moteurs auront un système hybride doux 48 V (ISG ou Integrated Starter Generator), composé d’un moteur électrique de 15 kW (20 ch) et 200 Nm. En plus de pouvoir fournir une augmentation de l’accélération si nécessaire, le système hybride doux aura des fonctionnalités telles que «gratuit -wheel ”” Ou récupération d’énergie dans les décélérations et le freinage. Il garantit également un fonctionnement beaucoup plus fluide du système de démarrage / arrêt.

En plus de hybride doux, la nouvelle Classe C W206 proposera des versions hybrides incontournables brancher, mais il n’aura pas de versions 100% électriques, comme certains de ses rivaux, en grande partie à cause de la «faute» de la plate-forme MRA qui l’équipent, qui ne permet pas un groupe 100% électrique.

Quant aux moteurs à combustion interne eux-mêmes, il y en aura essentiellement deux. LE M 254 essence, d’une capacité de 2,0 l et d’une capacité identique, le OM 654 M Gas-oil. Les deux font partie de FAME … Non, cela n’a rien à voir avec la «renommée», mais c’est un acronyme pour «Ventilateurmily de Modulaire ETngines »ou« Famille pour moteurs modulaires ». Ils promettent, bien entendu, une efficacité et… des performances accrues.

Dans cette phase de lancement, la gamme de moteurs se répartit comme suit:

C 180: 170 ch entre 5500-6100 tr / min et 250 Nm entre 1800-4000 tr / min, consommation et émissions de CO2 entre 6,2-7,2 l / 100 km et 141-163 g / km;

C 200: 204 ch entre 5800-6100 tr / min et 300 Nm entre 1800-4000 tr / min, consommation et émissions de CO2 entre 6,3-7,2 (6,5-7,4) l / 100 km et 143-163 (149-168) g / km;

C 300: 258 ch entre 5800 tr / min et 400 Nm entre 2000-3200 tr / min, consommation et émissions de CO2 entre 6,6-7,4 l / 100 km et 150-169 g / km;

C 220 d: 200 ch à 4200 tr / min et 440 Nm entre 1800-2800 tr / min, consommation et émissions de CO2 entre 4,9-5,6 (5,1-5,8) l / 100 km et 130-148 (134-152) g / km;

C 300 d: 265 ch à 4200 tr / min et 550 Nm entre 1800-2200 tr / min, consommation et émissions de CO2 entre 5,0-5,6 (5,1-5,8) l / 100 km et 131-148 (135-152) g / km;

Les valeurs entre parenthèses se réfèrent à la version fourgon.

Les C 200 et C 300 peuvent également être associés au système 4MATIC, c’est-à-dire qu’ils peuvent être équipés de quatre roues motrices. L’OC 300, en plus de l’assistance sporadique de 20 ch et 200 Nm ISG 48 V, dispose également d’une fonction de suralimentation uniquement et uniquement du moteur à combustion interne, qui peut momentanément ajouter encore 27 ch (20 kW).

Autonomie de près de 100 km

C’est au niveau des versions hybrides brancher on a trouvé la plus grosse nouveauté, car 100 km d’autonomie électrique ou très proche (WLTP) sont annoncés. Une augmentation considérable en raison de la capacité beaucoup plus grande, batterie de quatrième génération, avec 25,4 kWh, pratiquement le double de la précédente. Il ne faudra pas plus de 30 minutes pour charger la batterie si nous choisissons le chargeur à courant continu (CC) de 55 kW.

Nous ne connaissons, pour l’instant, que les détails de la version essence – une version hybride brancher le diesel arrivera plus tard, tout comme dans la génération actuelle. Cela combine une version du M 254 de 200 ch et 320 Nm, avec un moteur électrique de 129 ch (95 kW) et 440 Nm de couple maximal – la puissance combinée maximale est de 320 ch et le couple maximal combiné de 650 Nm.

En mode électrique il permet de circuler jusqu’à 140 km / h et la récupération d’énergie en décélération ou en freinage a également augmenté jusqu’à 100 kW.

L’autre grande nouveauté est la «fixation» de la batterie dans le coffre. C’est l’adieu à la marche qui a tant dérangé cette version et nous avons maintenant un plancher plat. Même ainsi, le coffre à bagages perd de sa capacité par rapport aux autres Classe C à moteur à combustion interne uniquement – dans le fourgon, il est de 360 ​​l (45 l de plus que son prédécesseur) contre les 490 l des versions à combustion seule.

Que ce soit en limousine ou en gare, hybride Classe C brancher sont livrés de série avec une suspension pneumatique (auto-nivelante) à l’arrière.

Au revoir boîte manuelle

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C W206 dit adieu non seulement aux moteurs de plus de quatre cylindres, mais aussi aux transmissions manuelles. Seule une nouvelle génération de 9G-Tronic, une boîte automatique à neuf rapports, est désormais disponible.

La transmission automatique commence à intégrer le moteur électrique et la gestion électronique correspondante ainsi que son propre système de refroidissement. Cette solution d’intégration a permis de gagner de la place et du poids, tout en étant plus efficace, comme le montre le débit réduit de 30% de la pompe à huile mécanique, conséquence de l’interaction optimisée entre la transmission et la pompe à huile électrique auxiliaire.

Évolution

S’il y a beaucoup de nouveautés dans le chapitre mécanique, en termes de design extérieur, le pari semble avoir été sur l’évolution. La nouvelle Classe C conserve les proportions typiques d’une propulsion arrière avec un moteur avant longitudinal, c’est-à-dire une courte portée avant, un compartiment arrière et une portée arrière plus longue. Les dimensions des jantes disponibles varient entre 17 « et 19 ».

Sous le langage «Sensual Purity», les designers de la marque ont tenté de minimiser la profusion de lignes sur la carrosserie, mais il restait tout de même de la place pour l’un ou l’autre détail plus «fleuri», comme les bosses sur le capot.

Pour les amateurs de détails, pour la première fois, la Mercedes-Benz Classe C n’a plus le symbole de l’étoile sur le capot, tous ayant la grande étoile à trois branches au milieu de la grille. En parlant de cela, il y aura trois variantes disponibles, en fonction des lignes d’équipement choisies – base, Avantagarde et AMG Line. Chez AMG Line, la grille est remplie de petites étoiles à trois branches. Pour la première fois également, l’optique arrière est désormais composée de deux parties.

À l’intérieur, la révolution est plus grande. La nouvelle Classe C W206 intègre le même type de solution que la Classe S «phare», mettant en évidence le design du tableau de bord – surmonté de bouches d’aération arrondies mais aplaties et la présence de deux écrans. Un horizontal pour le tableau de bord (10,25 ″ ou 12,3 ″) et un autre LCD vertical pour l’infodivertissement (9,5 ″ ou 11,9 ″). A noter que le conducteur est légèrement incliné vers le conducteur en 6e.

Plus d’espace

Le look épuré de la nouvelle Classe C W206 ne nous permet pas de voir au premier coup d’œil qu’elle a grandi dans presque toutes les directions, mais pas beaucoup.

Il a 4751 mm de longueur (+65 mm), 1820 mm de largeur (+10 mm) et l’empattement est de 2865 mm (+25 mm). La hauteur, en revanche, est légèrement inférieure, 1438 mm de haut (-9 mm). La fourgonnette augmente également de 49 mm par rapport à son prédécesseur (a la même longueur que la Limousine) et perd également 7 mm de hauteur pour s’établir à 1455 mm.

L’augmentation des mesures extérieures se reflète dans les quotas internes. L’espace pour les jambes a augmenté de 35 mm à l’arrière, tandis que l’espace pour les coudes a augmenté de 22 mm à l’avant et 15 mm à l’arrière. L’espace en hauteur est de 13 mm pour la Limousine et de 11 mm pour la Station. Le coffre à bagages reste à 455 l comme le prédécesseur, dans le cas de la berline, tandis que dans le fourgon, il pousse 30 l, jusqu’à 490 l.

MBUX, la deuxième génération

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S W223 a lancé la deuxième génération du MBUX l’année dernière, on ne s’attend donc à rien de plus que son intégration progressive dans le reste de la gamme. Et comme dans la Classe S, la nouvelle Classe C en hérite de nombreuses fonctionnalités.

Mettez en surbrillance une nouvelle fonctionnalité appelée Smart Home. Les maisons sont également de plus en plus «intelligentes» et la deuxième génération de MBUX vous permet d’interagir avec votre propre maison depuis votre propre voiture – du contrôle de l’éclairage et du chauffage à savoir quand quelqu’un était à la maison.

«Hey Mercedes» ou «Hello Mercedes» a également évolué. Il n’est plus nécessaire de dire «Bonjour Mercedes» pour certaines fonctionnalités, comme lorsque nous voulons passer un appel. Et s’il y avait plusieurs occupants à bord, vous pouvez les distinguer.

D’autres nouvelles liées à MBUX sont liées à l’accès par empreintes digitales à notre compte personnel, à la vidéo augmentée (en option), dans laquelle il y a un chevauchement d’informations supplémentaires aux images capturées par la caméra que nous pouvons voir à l’écran (des feux de signalisation ) flèches directionnelles vers les numéros de port) et les mises à jour à distance (OTA ou over-the-air).

Enfin, il existe une option Affichage tête haute qui projette une image 9 « x 3 » à une distance de 4,5 m.

Encore plus de technologie au nom de la sécurité et du confort

Comme vous vous en doutez, les technologies associées à la sécurité et au confort ne manquent pas. Des assistants de conduite les plus avancés aux fonctionnalités Air-Balance (parfums) et Energizing Confort.

Une nouvelle technologie qui se démarque est la lumière numérique, c’est-à-dire la technologie appliquée à l’éclairage avant. Chaque phare possède désormais 1,3 million de micro-miroirs qui réfractent et dirigent la lumière, ce qui se traduit par une résolution de 2,6 millions de pixels par véhicule.

Il dispose également de fonctions supplémentaires telles que la possibilité de projeter des lignes directrices, des symboles et des animations sur la route.

Châssis

Enfin, les connexions au sol ont également été améliorées. La suspension avant commence à suivre une disposition à quatre bras et à l’arrière, nous avons une disposition à plusieurs bras.

Mercedes-Benz affirme que la nouvelle suspension garantit un haut niveau de confort, que ce soit en cours ou au niveau du bruit de roulement, tout en garantissant agilité et même plaisir au volant – nous serons là pour le prouver au plus vite. En option, nous avons accès à une suspension sport ou adaptative.

Dans le chapitre Agilité, cela peut être amélioré lorsque l’essieu arrière directionnel est choisi. Bien qu’il ne permette pas d’angles de braquage extrêmes comme ceux que nous avons vus dans la nouvelle Classe S W223 (jusqu’à 10 °), dans la nouvelle Classe C W206, le 2,5 ° annoncé permet de réduire le diamètre de braquage de 43 cm, à 10,64 m. Et la direction est également plus directe, avec seulement 2,1 tours de haut en haut par rapport aux 2,35 des versions sans essieu arrière directionnel.