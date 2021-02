8 claviers originaux que vous devez essayer sur votre Android: de X à Y

Si vous êtes fatigué d’utiliser le clavier traditionnel sur votre mobile, essayez certains des claviers les plus originaux pour Android.

Toujours utiliser le même clavier sur votre mobile Android peut devenir ennuyeux, donc dans cette liste, nous vous encourageons à prendre un risque et à changer votre clavier pour des plus originaux. Si vous n’en connaissez pas, ne vous inquiétez pas, car nous le ferons vous recommande divers claviers amusants et spéciaux.

Si vous souhaitez innover en matière d’envoi de messages ou d’écriture en général avec votre mobile, essayez les 8 claviers d’origine que nous vous recommandons ci-dessous. Couleurs, emojis, touches spéciales … Ces applications Android ne manquent aucun détail.

Meilleurs claviers originaux à essayer sur votre Android

L’un des avantages d’avoir un mobile ou une tablette Android est que vous disposez de nombreuses possibilités de personnalisation de ses éléments. L’un de ces composants que vous pouvez changer sans problème est le clavier, eh bien installez simplement une nouvelle application de clavier.

Si vous êtes fatigué du clavier traditionnel de votre Android et que vous souhaitez essayer de nouvelles choses, nous vous encourageons à essayer ces claviers originaux pour Android.

Fleksy

En plus de se vanter d’être le clavier le plus rapide pour Android aujourd’hui, Fleksy se distingue également par un large catalogue de thèmes avec lesquels vous pouvez personnaliser ses clés. De plus, ce clavier dispose également d’une bibliothèque complète d’émoticônes et suggère les émoticônes que vous pouvez ajouter au texte pendant que vous tapez.

En se concentrant sur la personnalisation, l’un des aspects les plus intéressants de Fleksy est que vous pouvez créer vos propres thèmes ou sélectionnez d’autres créés par des artistes professionnels. De plus, dans ce clavier, vous pouvez accéder également aux Fleksyapps, des applets avec lesquelles vous pouvez trouver des emojis, des vidéos amusantes, des cadeaux numériques, des GIF, des autocollants et des applications de voyage et de nourriture.

Gboard

En plus d’être l’un des meilleurs claviers pour Android, Gboard, le clavier de Google, est également l’un des plus originaux que vous puissiez utiliser sur Android. Par exemple, nous aimons votre fonction Emoji Kitchen, avec lequel vous pouvez joindre plusieurs emojis pour en créer de nouveaux.

Gboard propose également plusieurs thèmes pour lui donner un autre look, avec ou sans bordures clés. Écrire en faisant glisser votre doigt ou Intégration de Google Translate sont d’autres outils qui font de ce Gboard quelque chose de spécial.

Aller au clavier

Un autre clavier original pour Android est Keyboard GO, avec différentes options pour donner une nouvelle direction à vos conversations. Par exemple, il a un bibliothèque de smileys, emojis et émoticônes avec lequel vous pouvez vous exprimer plus facilement. Aussi, vous pouvez changer la police du texte en sélectionnant votre favori parmi plus de 100 polices différentes disponibles sur ce clavier.

Si vous aimez donner un autre look à votre clavier, avec GO Keyboard, vous pouvez le faire grâce à ses plus de 10000 thèmes colorés. D’autre part, vous pouvez également définir n’importe quelle image de votre galerie comme arrière-plan du clavier lui-même.

Microsoft Swiftkey

Le clavier de Microsoft, Swiftkey, utilise l’intelligence artificielle pour apprendre votre façon particulière de taper et s’y adapter. Ce clavier, qui supporte plus de 400 langues, met à votre disposition plus de 100 thèmes différents pour vous donner un nouveau look à Swiftkey. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, vous pouvez définir l’une des images stockées dans votre terminal comme arrière-plan du clavier.

Une autre option de personnalisation du clavier Microsoft est celle qui vous permet de modifier la taille et la disposition des touches. À propos, il propose également un catalogue de GIF, d’autocollants et d’emojis les plus amusants à utiliser. En fait, Swiftkey prédire même les emojis que vous souhaitez utiliser dans les conversations.

Chrooma

Original le moins est Chrooma, un clavier qui changer automatiquement la couleur de la barre de navigation selon l’application que vous utilisez. À cela, nous devons ajouter que ce clavier léger pour Android prend en charge la typographie multilingue, c’est-à-dire que vous pouvez écrire en même temps dans plusieurs langues.

Vous pouvez également activer la saisie à une main, l’écran partagé pour une meilleure écriture sur les mobiles avec de grands écrans, le mode nuit automatique pour changer la hauteur du clavier lorsqu’il détecte une faible luminosité. D’autre part, il vous donne également la possibilité de le personnaliser avec divers thèmes, styles de police, styles d’emoji et redimensionnementou.

iKeyboard

Un autre clavier original que vous pouvez essayer sur votre Android est iKeyboard, avec plus d’un millier d’émojis et d’émoticônes avec lesquels discuter. Avec la prise en charge de plus de 150 langues, iKeyboard vous permet également de le personnaliser avec des thèmes que vous pouvez concevoir vous-même. Vous pouvez changer la couleur du clavier, la police du texte, la taille des touches et même créer un clavier musical avec des sons comme le piano, le violon ou la guitare.

Les autocollants et GIF amusants ne manquent pas sur iKeyboard, auxquels vous pouvez accéder rapidement à partir du clavier lui-même pour les utiliser dans vos discussions et vos applications.

Clavier LED néon

Plus de 10 millions de téléchargements s’accumulent dans la boutique d’applications Google de ce clavier néon LED, à télécharger gratuitement. Comme son nom l’indique, cette application intégrer un clavier aux couleurs néon sur votre Android, vous aidant à obtenir un look innovant sur l’appareil. En outre, vous pouvez appliquer d’autres skins amusants pour changer encore plus leur apparence.

Ce clavier néon LED a également des fonctions clés dans un outil de ces caractéristiques, telles que correction et suggestion automatiques, l’écriture multilingue et les prédictions d’emoji.

Clavier Kika

Il se distingue également par son clavier original Kika, avec lequel il est très facile d’envoyer des messages avec les émoticônes et emojis les plus amusants. Si vous cherchez un clavier avec lequel vous pouvez innover, c’est une bonne option, comme vous pouvez changer la couleur, la taille et même le son des touches. En plus de choisir parmi plus de 3000 thèmes de clavier Kika colorés, vous pouvez également ajouter une image de votre galerie comme arrière-plan.

Sur ce clavier, vous trouverez également des milliers d’emojis, de GIF et d’autocollants originaux et amusants, la correction automatique du texte et prise en charge de plus de 150 langues.

