De la blague de faire frire des œufs dans un processeur à la réalité de chauffer votre maison tout en exploitant des crypto-monnaies

Vraiment pouvez-vous faire frire un œuf dans un robot? La plaisanterie éternelle qui a été faite en parlant des températures que certains processeurs atteignent n’était pas tellement quand plusieurs études ont montré que bien que difficile, c’était certainement possible (mais pas fortement recommandé).

La chaleur dissipée par les processeurs et les cartes graphiques consiste généralement à contrôler avec des systèmes de refroidissement, mais certaines personnes profitent de cette chaleur de manière ingénieuse. En fait de quoi chauffer la maison pendant l’hiver froid pendant que vous exploitez des crypto-monnaies est de retour à la mode bien que l’idée, comme nous le verrons par la suite, n’est en aucun cas nouvelle.

Les cheminées vont bien, mais un serveur d’extraction de crypto-monnaie n’a pas non plus l’air mal

Christian Hascheck a récemment commencé surveiller combien il vous en coûte pour chauffer votre maison. Dans son système de ventilation, il utilise une pompe à chaleur qui prend l’air de l’extérieur, le chauffe et le distribue dans toutes les pièces des maisons, mais l’utilise également pour chauffer l’eau.

Soudain, il s’est rendu compte que le préchauffage de l’air était une idée intéressante pour économiser le gaspillage d’électricité que cette pompe à air impose, alors que pourrait-il utiliser pour ce préchauffage? C’est là qu’il lui est venu à l’esprit de réutiliser une idée qui s’est répandue depuis longtemps parmi les mineurs de crypto-monnaie indépendants: utiliser leurs machines minières à cet effet.

La «plate-forme minière» ou les machines minières sont généralement constituées de plusieurs cartes graphiques placées dans un châssis «en l’air» qui favorise le refroidissement des composants qui travaillent en permanence pour miner des crypto-monnaies comme l’Ether ou le Monero. Hascheck avait quatre anciens AMD R9 390 qui ne sont pas particulièrement efficaces pour miner des crypto-monnaies, mais dont il voulait profiter pour faire une expérience.

C’est ainsi qu’il a mis en place un serveur minier qui consomme 900 W et qui, selon les calculateurs miniers, permettait de générer 12,34 dollars par jour, dont il fallait soustraire 3,84 dollars / jour d’énergie consommée. Mieux encore, précisément cette consommation d’énergie en fait il permettait de générer suffisamment de chaleur pour préchauffer cet air dans votre installation d’une manière décente.

Après avoir mis en place le système, il s’est rendu compte que sa machine minière couvrait non seulement une partie de sa facture d’électricité (qu’il utilise en partie pour chauffer sa maison), mais était également capable de réduire de moitié vos besoins en pompe à air grâce au fait que cette machine permettait de préchauffer l’air.

Une idée qui n’est pas du tout nouvelle

L’expérience de Hascheck n’est en aucun cas nouvelle, mais elle a de nouveau du sens maintenant que les crypto-monnaies sont à des niveaux records. Hascheck a estimé que son serveur de minage resterait rentable tant que l’Ether (ETH) ne descendrait pas en dessous de 900 € (Ils coûtent 1470 € au moment de la rédaction de cet article), et certainement en hivers, une telle idée semble avoir beaucoup de sens.

D’autres utilisateurs ont fait quelque chose de similaire dans le passé et ont donc suivi à la suite de toutes ces nouvelles dans lesquelles nous pouvions voir comment miner des crypto-monnaies aiguisé les esprits de ceux qui essaient de tirer le meilleur parti de cette tâche.

A) Oui c’est comme ça que ça a été découvert à ceux qui n’utilisaient pas les machines (ou les supercalculateurs!) des autres pour exploiter sans qu’ils le sachent – vous souvenez-vous quand il est devenu à la mode de monétiser des sites Web? – Mais même des voitures Tesla (ou déjà, des serveurs de l’entreprise) ou, pourquoi non, les centrales nucléaires.

Ce radiateur n’est pas un radiateur

Plusieurs étaient précisément les mouvements des gouvernements et des conseils municipaux orientés vers mettre fin à ce genre de « barre gratuite » d’électricité qui a fait de certains pays des destinations claires pour les fermes de serveurs miniers pour cette électricité bon marché.

L’utilisation de serveurs et même de fermes minières pour chauffer nos maisons, comme nous l’avons dit, n’est pas nouvelle. Une startup canadienne se vantait à la fin de 2018 de faire exactement cela, mais déjà en 2011, des utilisateurs experts ont clairement indiqué que l’utilisation de l’extraction de crypto-monnaie comme source de chaleur était parfaitement possible.

En fait si on a chez soi plus un serveur de minage mais un serveur assez puissant, vous pouvez également rediriger la chaleur dissipée par ce système et l’utiliser pour chauffer votre maison. Es lo que desde hace años lleva haciendo Michael Larabel, el conocido creador de Phoronix, un medio que a menudo evalúa el comportamiento de todo tipo de hardware con distintas pruebas exigentes que hacen que todos esos componentes consuman mucha energía pero también disipen suficiente calor para calentar sa maison.

Il y a des fabricants qui en fait, ils ont profité de l’idée commercialement. Comme un utilisateur m’a commenté Sur Twitter En partageant le lien Hascheck, la société française Qarnot fabrique des radiateurs d’ordinateur élégants. Votre QH • 1 est un parfait exemple de cette idée, mais si vous voulez quelque chose de plus puissant, le QB • 1 est un « rack » qui fait office de chauffe-eau grâce à la chaleur dissipée par 24 serveurs.

Il existe de nombreuses propositions pour utiliser les ordinateurs comme source de chaleur pour les hivers froids. En 2011, une étude de Microsoft et de l’Université de Virginie a montré comment la chaleur dissipée par l’industrie des TIC aux États-Unis permettrait de chauffer la moitié des maisons du pays.

Ceux qui ont essayé d’exploiter cette idée ils n’ont pas eu trop de succès. Le projet Exergy a échoué sur Kicstarter, tout comme la startup néerlandaise Nerdalize, qui visait à utiliser des serveurs pour chauffer une série de maisons.

Source: Phoronix.

Là où ces idées ont échoué, cependant, les plates-formes minières qui «gagnent de l’argent» en exploitant des crypto-monnaies semblent convaincre certains utilisateurs que Ils chauffent non seulement leur maison, mais rendent également cet investissement rentable… tant que le marché continue de battre des records, bien sûr.

Et c’est déjà connu: quand le bitcoin s’effondreMême les grands magasins miniers de bitcoins en Chine éteignent les machines et les recyclent même.