Le Batman a deux coupes alternatives, laquelle choisira Warner Bros. ?

Warner Bros. Biologique T-shirt À Bord Brut - Black

Ce T-shirt a un col arrondi, une coupe régulière et des bords bruts. Tous nos cotons organiques détiennent l’étiquette GOTS (Global Organic Textile Strandard) ou OCS (Organic Content Standard). Pour obtenir l'étiquette GOTS, le produit doit contenir au moins 95% de coton organique, et pour l'étiquette OCS, un minimum de 50%. Le coton est un matériau gourmand en ressources. Entre l’irrigation artificielle que requièrent les plantes et l’eau utilisée par les usines pour teindre et préparer les textiles, la production d’un t-shirt basique peut nécessiter l’utilisation de 2 500 litres d’eau. Ce qui n’est pas le cas du coton organique. Selon Textile Exchange, en privilégiant l’eau de pluie, en excluant l’utilisation de toxines et en suivant une procédure plus durable, le coton organique permet de réduire le besoin en eau de 90%. Il préserve également l’écosystème et les terres entourant les fermes. NA-KD Reborn propose nos articles les plus durables. Ceux-ci sont élaborés à partir de matériaux certifiés plus durables, qui les rendent supérieurs aux articles fabriqués à partir de matériaux conventionnels. Les produits affichant l'étiquette « Plus durable » sur notre site sont non seulement composés de matériaux durables, mais ils sont issus d'usines participant à notre programme d'amélioration de la performance environnementale (Environmental Performance Improvement Program) et utilisant le Higg Index. Ces usines honorent également notre exigence concernant la responsabilité sociale en souscrivant à notre Code de conduite, en effectuant un audit social et en s'engageant à toujours améliorer les conditions de travail.