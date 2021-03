La pleine lune pascale de 2021 se lève ce soir pour faire place à Pâques

Le dimanche des Rameaux, le 28 mars, nous apporte le premier pleine lune de la nouvelle saison printanière: la pleine lune pascale. Le moment officiel où la lune deviendra pleine est 14 h 48 HAE (18 h 48 GMT).

Les noms traditionnels des pleines lunes de l’année se trouvent dans certaines publications telles que L’almanach des fermiers . Nous avons également publié le liste complète des noms de pleine lune ici sur 45secondes.fr plus tôt cette année. Les origines de ces noms remontent à quelques centaines d’années aux tribus amérindiennes, bien qu’ils puissent aussi avoir évolué à partir de la vieille Angleterre ou, comme le suggère l’auteur d’astronomie Guy Ottewell, «la fantaisie de l’écrivain».

Traditionnellement, le Pleine lune de mars est connue sous le nom de « Worm Moon », soi-disant parce que lorsque le sol se ramollit, les vers de terre réapparaissent, invitant le retour des merles. Parmi les autres noms lunaires, citons « Crow Moon » (lorsque le croassement des corbeaux signale la fin de l’hiver), « Crust Moon » (parce que la couverture de neige devient en croûte à cause du dégel le jour et du gel la nuit) et « Sap Moon » (marquant l’heure de taraudage des érables).

La première pleine lune du printemps est également désignée comme la pleine lune pascale ou le terme pascal – 14 ou 15 nisan sur le calendrier juif, qui marque également Pessa’h, ou Pâque. Pâques est observée le dimanche après la Pleine Lune pascale. Si la Lune pascale a lieu un dimanche, Pâques est le dimanche suivant.

Ainsi, selon les règles ecclésiastiques actuelles, Pâques doit être célébrée le dimanche 4 avril. Fait intéressant, Pâques peut tomber dès le 22 mars et aussi tard que le 25 avril. Le pape Grégoire XIII l’a décrété en 1582 dans le cadre de la calendrier Grégorien . Donc, selon ces normes, Pâques arrive un peu plus tôt que d’habitude dans le calendrier cette année.

Rencontres discontinuités

Fait intéressant cependant, ces règles stipulent également que le équinoxe vernal est fixé au 21 mars, même si aux longitudes européennes des années 2008 à 2101, il se produit au plus tard le 20 mars.

Par conséquent, il peut parfois y avoir des divergences entre les versions ecclésiastique et astronomique pour la datation de Pâques. Ajoutant à la confusion supplémentaire, il y a aussi une pleine lune « ecclésiastique », déterminée à partir des tables ecclésiastiques et dont la date ne coïncide pas nécessairement avec la pleine lune « astronomique », qui est basée uniquement sur des calculs astronomiques.

Ainsi, en pratique, la date de Pâques n’est pas déterminée à partir de calculs astronomiques, mais plutôt à partir d’autres formules telles que Epachs et Golden Nombres.

Dans la revue néerlandaise Hemel en Dampkring, Vol. 71, n ° 4 (avril 1973), Steven Verhezen a enquêté sur les années 1583 à 2582 et a trouvé 78 cas où la date de Pâques astronomique diffère de celle de Pâques ecclésiastique: une moyenne d’environ une fois tous les 12,82 ans.

En 1981, par exemple, la pleine lune a eu lieu le dimanche des Rameaux, le 19 avril, donc Pâques aurait dû avoir lieu le dimanche suivant, le 26 avril. Mais sur la base de la pleine lune « ecclésiastique » (qui a eu lieu un jour plus tôt), Pâques a eu lieu le même jour de la pleine lune, le 19 avril.

Et en 2038, l’équinoxe tombe le 20 mars avec une pleine lune le lendemain, donc astronomiquement parlant, Pâques devrait tomber le 28 mars de cette année-là. Cependant, comme le prescrivent les règles de l’Église, Pâques en 2038 sera célébrée aussi tard que possible, le 25 avril!

Depuis le début du XXe siècle, une proposition de changement Pâques un jour férié fixe plutôt que mobile a été largement diffusé et, en 1963, le Concile Vatican II a accepté, mais seulement à condition qu’un consensus puisse être atteint entre les églises chrétiennes. Le deuxième dimanche d’avril a été suggéré comme la date la plus probable.

À ce jour, nous attendons toujours ce consensus.

L’autre face de la pièce lunaire

La pleine lune pascale du printemps est aussi l’image-miroir de la pleine lune des moissons de l’automne. Ce qui distingue la Harvest Moon des autres, c’est qu’au lieu de s’élever à sa moyenne normale de 50 minutes plus tard chaque jour, elle semble se lever presque à la même heure pendant plusieurs nuits.

En contraste direct avec la lune des moissons, la pleine lune pascale semble se lever considérablement plus tard chaque nuit. Ci-dessous, nous avons fourni quelques exemples pour dix villes nord-américaines.

Les heures locales de lever de lune pour les 27, 28 et 29 mars sont fournies, la date du milieu étant celle de la pleine lune pascale.

Heures de lever de lune pour les 27 et 29 mars 2021 Lieu 27 mars 28 mars 29 mars Albuquerque, Nouveau-Mexique 18 h 25 MDT 19 h 36 MDT 20 h 48 MDT Chicago, IL 18 h 00 CDT 19 h 16 CDT 20 h 34 CDT Denver, CO 18 h 15 MDT 19 h 29 MDT 20 h 45 MDT Edmonton, AB 18 h 38 MDT 20 h 08 MDT 21 h 38 MDT Houston, TX 18 h 41 CDT 19 h 48 CDT 20 h 56 CDT Los Angeles, CA 18 h 14 HAP 19 h 34 HAP 20 h 35 PDT Miami, Floride 18 h 40 HAE 19 h 44 HAE 20 h 50 HAE Montréal, QC 17 h 58 HAE 19 h 17 HAE 20 h 38 HAE New York, NY 18 h 04 HAE 19 h 19 HAE 20 h 35 HAE Seattle, WA 18 h 22 HAP 19 h 14 HAP 21 h 07 PDT

Bien que normalement la lune se lève environ 50 minutes plus tard chaque nuit, au cours de cet intervalle de trois nuits pour notre échantillonnage relativement petit, nous pouvons voir que le lever de la lune survient, en moyenne, un peu plus de 75 minutes plus tard chaque nuit. Une étude rapide du tableau montre que la différence de nuit à nuit est la plus grande pour les localités plus au nord (Edmonton, située à 53,6 degrés de latitude nord, voit le lever de la lune arriver en moyenne 90 minutes plus tard). Pendant ce temps, la différence est moindre dans les régions du sud (à Miami, en Floride, à 26 degrés de latitude nord, la différence moyenne est d’environ 65 minutes).

La raison de cette circonstance saisonnière est que la lune semble se déplacer le long du écliptique et à cette époque de l’année en se levant, l’écliptique fait son plus grand angle par rapport à l’horizon pour ceux qui vivent dans l’hémisphère nord.

En revanche, pour ceux qui vivent dans l’hémisphère sud, l’écliptique à cette période de l’année semble se situer à un angle plus oblique par rapport à l’horizon oriental. En tant que tel, la différence pour l’heure du lever de la lune est nettement inférieure à la moyenne de 50 minutes par nuit. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, par exemple, la différence d’une nuit à l’autre n’est que de 27 minutes.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine d’histoire naturelle, l’Almanach des fermiers et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.