Prochain film Spider-Man intitulé Reveald, pour de vrai cette fois

Après avoir joué avec nos émotions hier, Sony a officiellement révélé le vrai titre du prochain Tom Holland Homme araignée aventure.

Si vous l’avez manqué, la nuit dernière Homme araignée les fans étaient très excités quand Tom Holland a apparemment révélé le titre du prochain film. Mais ensuite, les autres acteurs ont posté DIFFÉRENTS titres. Nous savons qu’une annonce officielle arrivait et, heureusement, nous n’avons pas eu à attendre longtemps:

Ceci, nous pouvons le confirmer. #SpiderManNoWayHome seulement dans les salles de cinéma ce Noël. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm – Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 février 2021

Spider-Man: pas de retour à la maison est un titre assez solide et déjà les fans débattent de ce que cela pourrait signifier. De l’exploration du multi-verset à l’interprétation littérale de la fin de Far From Home, le titre pourrait couvrir de nombreuses possibilités.

Alors que les titres révélés hier soir étaient faux, ils nous ont donné les premières captures d’écran du film:

Spider-Man: pas de retour à la maison doit être lancé le 17 décembre 2021.