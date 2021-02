Si vous doutez toujours de passer ou non à Telegram, vérifiez avec quels contacts ils discutent déjà sur l’autre plate-forme. Vous pouvez donc le faire.

Quitter WhatsApp pour commencer à utiliser Telegram est une décision compliquée, car ce dernier pas aussi populaire que le premier. Qu’est-ce que cela signifie? Que toute votre famille et vos amis ne l’utilisent pas comme plate-forme de messagerie sur leurs téléphones mobiles.

Cependant, Telegram prend de plus en plus d’importance et de plus en plus d’utilisateurs sont encouragés faire le pas. Les canaux, les robots et les mesures de sécurité étendues ne sont que quelques-unes des fonctionnalités qui jouent en sa faveur par rapport à WhatsApp.

Dans le cas où vous envisagez de passer à Telegram, il sera plus facile de prendre la décision si vous savez quels contacts WhatsApp sont déjà là. Connaissant cette information est très simple, nous vous expliquons comment le faire.

Signal vs WhatsApp vs Telegram: pourquoi le premier est-il plus sécurisé?

Comment savoir quels contacts WhatsApp ont Telegram

Telegram possède de nombreuses fonctions que vous ne trouverez pas dans WhatsApp. Evidemment, pour passer d’un service à un autre, seuls ces outils ne suffisent pas, mais vous avez besoin d’autre chose: les contacts. Il est vrai que WhatsApp continue d’avoir une communauté d’utilisateurs plus large que Telegram, mais il est également vrai que c’est augmentant progressivement leur nombre.

Passer de WhatsApp à Telegram est plus facile si vous savez qu’il y a de nombreux contacts enregistrés sur votre mobile qui vous y attendent déjà. Il existe un processus qui vous permet de connaître ces informations, c’est-à-dire de découvrir quels contacts WhatsApp utilisent déjà l’autre plate-forme pour communiquer.

La première chose à faire est télécharger Telegram sur votre téléphone, quelque chose que vous pouvez faire gratuitement depuis le Google Play Store. Une fois cette étape terminée, il est temps de vous inscrire au service et de vérifier avec quels contacts vous pouvez parler. Vous pouvez donc le faire:

Ouvrez Telegram pour la première fois et entrez le numéro de téléphone avec lequel vous allez vous inscrire. mettre le Code de vérification que Telegram vous a envoyé par SMS pour confirmer que le numéro vous appartient. Ajoutez votre nom et une photo de profil. Acceptez les conditions de service de Telegram. Une fois sur l’écran principal de l’application, faites glisser le menu de gauche et cliquez sur la section « Contacts ». Telegram vous demandera si vous le laissez accéder à vos contacts afin que vous puissiez discuter avec eux. Cliquez sur « Continuer ». Confirmez à nouveau que vous autorisez Telegram à accéder aux contacts enregistrés dans le terminal. Terminé, le menu des contacts sera mis à jour avec tous les utilisateurs de votre agenda qui sont déjà dans Telegram.

Vous pouvez donc ouvrir un chat secret sur Telegram

Il est important que vous gardiez à l’esprit que le fait qu’un de vos contacts soit enregistré dans Telegram ne signifie pas qu’il l’utilise régulièrement. L’application elle-même vous indique l’heure de la dernière connexion des contacts pour lesquels ces données sont activées. Sinon, cela vous montrera s’ils ont été connectés récemment ou pendant un certain temps.

Si les contacts les plus importants de votre WhatsApp sont déjà dans Telegram et que vous décidez de continuer à utiliser ce dernier, nous vous recommandons d’importer les chats WhatsApp dans suivez les conversations sur la nouvelle plateforme. Et guère plus, profitez des meilleures astuces Telegram pour en tirer le meilleur parti et bavarder en grand.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, Telegram, WhatsApp

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂