Comme Jennifer Aniston: Scarlett Johansson a également un double exact

Depuis qu’il a rejoint le Univers cinématographique Marvel, il ne fait aucun doute que la carrière de Scarlett Johansson a changé de manière significative, même si elle était déjà reconnue à Hollywood pour d’autres rôles. En enfilant le costume Veuve noire a réussi à élargir sa silhouette et est devenue l’une des actrices les plus aimées de la franchise, et était ce qui a conduit une cosplayeuse à mettre en évidence sa ressemblance jusqu’à ce qu’elle devienne un double exact.

L’interprète attend le film du Veuve noire, qui sera disponible le 9 juillet en salles et sur le service de streaming Disney +. Ce sera la continuation de MCU et a ce synopsis: «À la naissance, la veuve noire, également connue sous le nom de Natasha Romanova, se rend au KGB pour devenir son agent ultime. Lorsque l’URSS se désagrège, le gouvernement tente de la tuer pendant que l’action se déplace vers l’actuel New York..

Pendant ce temps, l’actrice est une nouvelle parce que dans le monde a un double exact. Il s’agit de Ekaterina Shumskaya, qui sur TikTok, il a 1,9 million d’abonnés et sur Instagram, il en a 77 mille. Dans les deux réseaux sociaux, la jeune femme a pris la similitude physique au maximum et se fait appeler « Fille illégitime de Scarlett Johansson », en plus de faire des vidéos avec l’apparition de la super-héroïne. Découvrez l’un d’entre eux!

Presque tout son contenu fait référence à Black Widow, car ce sont les vidéos qui ont le plus de reproduction et dépassent le million. Cependant, il a aussi des traces de sa vie quotidienne, dans lesquelles il n’arrête pas d’imiter Scarlett pour les différentes coiffures que l’interprète a eues ces derniers temps. Qu’est-ce que tu penses?

Ce n’est pas la première fois que cela se produit sur les réseaux, puisqu’à la mi-mars sur Twitter la photo d’un jeune Argentin qui était exactement le même a été viralisée. Jennifer Aniston. Des heures après, Florencia Trossero a parlé: «J’ai un air, je ne suis pas ce que j’apparaissais sur la photo, je ne sais pas si c’était la pose ou quoi, je suis sorti pareil et je ne suis pas si égal. Pour moi, c’est un compliment qu’ils m’ont dit ça, pour qui pas? « .