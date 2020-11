Arecibo n’est pas le premier radiotélescope à échouer de manière inattendue. Voici ce que nous pouvons apprendre de l’effondrement de Green Bank.

George Seielstad sait ce que c’est que de voir un énorme télescope s’effondrer sur votre montre.

Seielstad était directeur de Observatoire de la Banque verte en Virginie-Occidentale quand il a reçu un très mauvais appel le 15 novembre 1988. « Vous avez un télescope en bas », a dit la voix au téléphone. Cela n’aurait pas pu être un gros problème, une panne électronique mineure, peut-être. Mais c’était bien pire. Le premier télescope de 91 mètres (300 pieds) de l’observatoire était la définition la plus littérale de «vers le bas» – il s’était simplement effondré , sans avertissement.

« C’est gravé dans votre mémoire, c’est vraiment écrasant », a déclaré Seielstad à 45secondes.fr. Il est parti ce soir-là pour voir le télescope par lui-même. «C’était un désordre. C’était une épave tordue.

C’est une histoire pas si différente de celle du Portoricain Observatoire d’Arecibo Le radiotélescope massif de la National Science Foundation (NSF) a annoncé cette semaine il serait mis hors service après deux câbles défectueux, la structure était trop délicate pour être réparée en toute sécurité. Bien que la plate-forme scientifique lourde suspendue au-dessus de l’antenne massive du télescope soit toujours suspendue, les ingénieurs ne voient pas de moyen de stabiliser la structure sans mettre des vies en danger, a annoncé l’agence le 19 novembre.

Pour Seielstad et Paul Vanden Bout, qui était à l’époque directeur de l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO), qui dirigeait Green Bank, les nouvelles d’Arecibo sont un sombre rappel de leur propre expérience de la gravité – et de manière inattendue – des choses. se tromper avec des instruments massifs.

« C’est un peu étrange », a déclaré Vanden Bout. «C’est un rappel que les télescopes vieillissent et font des choses fondamentales comme la fatigue du métal et les fissures et câbles et trucs comme ça peut te rattraper. «

Une image prise en 1961 montre le télescope de 300 pieds en construction. (Crédit d’image: NRAO / AUI / NSF)

En 1988, à Green Bank, la parabole de 300 pieds était l’un des deux télescopes de l’observatoire et passait la plupart de son temps à effectuer des travaux d’enquête. Bien que le télescope ne puisse s’incliner que du nord au sud, la combinaison de ce contrôle avec le mouvement de la Terre en dessous signifiait que les astronomes pouvaient parcourir le ciel à la recherche de sources d’ondes radio.

C’était juste ce genre de recherche que le télescope menait à 21h43 cette nuit fatidique, quand les choses se sont effondrées. L’opérateur du télescope, travaillant dans le bâtiment sous l’antenne, a entendu des cliquetis alors que des débris de télescope tombaient dans le bâtiment – assez loin pour qu’il puisse partir en toute sécurité.

C’est alors que Seielstad a reçu l’appel dont il se souvient si clairement. Il a dit qu’à certains égards, la situation à laquelle il était confronté était simple. «Je pourrais dire qu’il ne sert à rien de regarder cette épave et de supposer: ‘Pourquoi ne commençons-nous pas à la réparer?’ Il n’y avait aucun espoir », dit-il. « Vous pensez, eh bien, c’est la fin. »

Le télescope s’est effondré dans le bâtiment qui abritait ses commandes, mais personne n’a été blessé. (Crédit d’image: NRAO / AUI / NSF)

Et bien sûr, il a dû partager la mauvaise nouvelle avec Vanden Bout, qui se souvient de l’accent mis initialement sur la sécurité, un accent que la NSF a cité dans sa réponse aux dégâts d’Arecibo. «La première chose à faire était de sécuriser le site, de s’assurer que les gens ne fouilleraient pas dans l’épave», a-t-il déclaré. « Une partie était sous tension et il n’était pas clair que cela ne se détacherait pas. »

Ensuite, il était temps d’enquêter sur l’échec. Les ingénieurs ont inspecté l’épave et identifié ce qui a finalement été déterminé comme étant le maillon faible. «Quand cette articulation… a cédé, alors vous affaiblissez le point suivant, et le point suivant, le suivant – ça ondule juste jusqu’à ce que tout s’effondre,» dit Seielstad. « C’était plutôt subtil jusqu’à ce que ce soit catastrophique. »

Il se souvient avoir essayé d’amortir le coup en se concentrant sur ce qui allait suivre. Ici, Green Bank avait deux principaux défenseurs: les sénateurs de la Virginie-Occidentale à l’époque, Robert Byrd et Jay Rockefeller. Tous deux étaient friands de l’observatoire et estimaient qu’il s’agissait d’un atout économique et scientifique important pour l’État; Seielstad a déclaré qu’il avait montré à Rockefeller autour de l’épave dans les jours suivant l’effondrement.

Une image montre des travailleurs debout sur un chemin intégré dans l’antenne de 300 pieds pour permettre l’accès aux récepteurs du télescope. (Crédit d’image: NRAO / AUI / NSF)

Byrd et Rockefeller voulaient tous deux se battre pour la survie de l’observatoire, et Byrd était un sénateur particulièrement puissant à l’époque. Vanden Bout a déclaré que les réunions sur la politique d’un remplaçant consommaient ses journées. « Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à la perte de la chose et à mon propre stress », a déclaré Vanden Bout. « Cela vient d’être mis au second plan. »

Ces réunions ont donné un second souffle à l’observatoire, alors que Byrd a poussé à financer un radiotélescope entièrement orientable de 328 pieds (100 m) qui serait finalement nommé en son honneur. Ce télescope a commencé ses observations en 2003 et continue de fonctionner aujourd’hui; il s’était associé à Arecibo Telescope sur plusieurs projets.

Mais Green Bank a presque obtenu une installation de remplacement très différente, a déclaré Vanden Bout. «Pendant un moment, ils ont joué avec l’idée de mettre l’un des Détecteurs LIGO à Green Bank », a-t-il déclaré, car la mise en ligne des détecteurs d’ondes gravitationnelles était une priorité clé pour NSF à l’époque.

Une photographie des années 1970 montre le télescope niché parmi les collines de la Virginie occidentale. (Crédit d’image: NRAO / AUI / NSF)

« Green Bank n’était pas un site idéal pour cela à cause du terrain – il fallait avoir des ponts et des tunnels pour ces gros bras », a déclaré Vanden Bout. «Mais à la fin, Byrd a décidé qu’il voulait un télescope, pas LIGO – cela n’avait rien à voir avec la science; il pensait que ce serait plus économique pour la Virginie-Occidentale: plus gros budget de fonctionnement, plus de gens, plus de touristes, etc. «

Mais l’accent mis par Byrd sur le remplacement du télescope effondré ne consistait pas seulement à attirer de l’argent, a déclaré Seielstad à propos de leurs réunions à la suite de la catastrophe; il manifesta également un réel intérêt pour l’astronomie, et les deux sénateurs semblèrent saisir l’importance que le télescope perdu avait eue dans le paysage scientifique de la Virginie occidentale.

« Nous avons eu de la chance », a déclaré Seielstad, « nous avons eu deux sénateurs puissants et bien placés qui ont senti la perte pour l’État et je pense pour la nation. »

Porto Rico n’a pas cet avantage; au contraire, le territoire n’est représenté au Congrès que par un membre sans droit de vote. Seielstad et Vanden Bout, revenant sur leur expérience à la suite de l’effondrement du télescope Green Bank, soupçonnent que le manque de représentation de Porto Rico pourrait paralyser ou ralentir tout espoir de construire quelque chose de nouveau sur le site après la démolition du télescope actuel.

« Politiquement, ils n’ont pas beaucoup d’influence, et donc cela rend les choses difficiles », a déclaré Vanden Bout.

Ce défi survient malgré le fait que les observatoires de la Banque verte et d’Arecibo ont joué un rôle crucial dans leurs quartiers. Les deux sont considérés comme des icônes locales et sont des institutions scientifiques majeures dans des zones où ces installations sont rares. Le centre d’accueil de Green Bank n’existait pas lorsque le télescope de 300 pieds s’est effondré, mais Centre d’accueil d’Arecibo ouvert en 1997 est une destination d’excursion régulière pour les étudiants de l’île. On ne sait pas si la NSF peut sauver l’installation, bien que les responsables aient déclaré que c’était un objectif clé.

Et c’est peut-être la plus grande différence entre les condamnations soudaines des deux télescopes: à Arecibo, le le télescope est techniquement toujours debout . Le plat présente une entaille massive, mais ce serait facile à réparer, et la gravité n’a pas encore gagné sa bataille avec la plate-forme scientifique suspendue de 900 tonnes de l’installation.

Une vue par drone de l’endommagement d’un câble à l’observatoire Arecibo à Porto Rico capturée après la défaillance d’un deuxième câble le 6 novembre 2020. (Crédit d’image: UCF / AO)

Il y a des probabilités à estimer et des valeurs à considérer. À quel point serait-il risqué d’avoir une idée plus claire de la situation du télescope et d’essayer de le stabiliser? Quelles sont les chances que quelqu’un meure dans le processus et ne revoie plus jamais les étoiles qu’Arecibo a fait tant de travail pour étudier?

Chez Green Bank, ce n’étaient jamais des questions.

« Pour moi, il n’y a pas eu de décision », a déclaré Seielstad. « Il n’y avait aucune possibilité que nous puissions simplement passer à travers des décombres et les transformer en télescope. »

« C’est un désastre émotionnel, mais si vous avez du réalisme en vous, vous savez que c’est de l’histoire. C’est parti. »

