Sebastian Stan révèle s’il jouerait Luke Skywalker

Sebastian Stan a répondu aux rumeurs qui le placent comme le nouveau Luke Skywalker dans les prochains projets de ‘Guerres des étoiles’ pour son énorme ressemblance avec Mark Hamill dans sa jeunesse.

Depuis quelques années maintenant, la ressemblance entre Stan et Hamill fait l’objet de discussions parmi les fans de la franchise créée par George Lucas, qui a récemment gagné en popularité avec d’innombrables images éditées par des fans mettant en vedette Stan jouant Luke Skywalker.

Sebastian Stan est intervenu dans @GMA et a été interrogé entre autres sur la possibilité de jouer à Luke Skywalker dans le futur. « Oui @HamillHimself Il m’appelle pour me dire qu’il veut partager ce personnage avec moi alors je vais le croire. « pic.twitter.com/9ybnJTDnlz – WookieeNews (@WookieeNews)

26 mars 2021





Auparavant, Stan avait déclaré qu’il serait « très heureux » de jouer le personnage légendaire de Luke Skywalker, allant même jusqu’à plaisanter sur le fait que Hamill était son vrai père.

Les rumeurs sur la présence de Skywalker dans les futurs projets « Star Wars » ont atteint des niveaux différents après la fin de la deuxième saison de ‘Le Mandalorien’, qui comportait une camée surprise de Mark Hamill avec une jeune version du gentleman Jedi, grâce au CGI.







Maintenant, dans une nouvelle interview, le protagoniste de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, Sebastian Stan a évoqué la possibilité de jouer à Skywalker dans le futur, « Eh bien, si Mark Hamill me parle personnellement pour me dire qu’il veut partager son rôle avec moi, alors je le croirai, jusque-là je n’y crois pas. «

Pour le moment, et bien que la possibilité de voir Stan dans le rôle de Hamill ne semble pas exagérée, surtout compte tenu de la relation de travail de l’acteur avec Disney, la vérité est que c’est de la spéculation, et nous devrons attendre la troisième saison. de ‘The Mandalorian’ pour savoir si la présence de Luke sera une chose récurrente.