Voici comment faire sonner l’alarme d’un TikTok sur iPhone

Un guide étape par étape sur la façon de transformer l’alarme de votre iPhone en un son TikTok.

Aimez-vous tellement TikTok que vous mourez d’envie d’avoir votre son préféré comme sonnerie d’alarme matinale? Oui? Génial – voici comment le faire sur votre iPhone.

Les sons TikTok sont honnêtement l’une des meilleures parties de l’application. Qu’il s’agisse d’un remix viral, d’une vidéo transformée en mème ou d’un sketch hilarant qui vit dans votre esprit sans loyer, voici votre guide étape par étape sur la façon dont vous pouvez transformer cet audio en votre nouvelle sonnerie d’alarme matinale.

Malheureusement, ce n’est pas un processus très rapide – il y a un certain nombre d’étapes et vous devrez utiliser un site tiers pour télécharger l’audio TikTok que vous voulez. Mais une fois que vous avez le fichier audio sur votre téléphone, il est assez facile à configurer.



Comment faire retentir un TikTok la sonnerie d’alarme de votre iPhone

1) Trouvez la vidéo ou le son TikTok que vous souhaitez utiliser.

2) Allez sur ttdown.org – un logiciel en ligne qui vous permet de télécharger de l’audio depuis TikTok.

3) Collez l’URL du TikTok dans ttdown.org et cliquez sur «télécharger le fichier audio». (Le site peut alors vous amener à un écran noir avec un lecteur audio. Cliquez sur les trois points et cliquez sur «télécharger».)

4) Une fois téléchargé, importez le fichier audio dans votre bibliothèque iTunes et ajoutez-le à la musique enregistrée de votre iPhone.

5) Maintenant, appuyez sur l’application Horloge et appuyez sur «+» dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle alarme.

6) Une fois que vous avez réglé votre heure, appuyez sur «Son» et votre son TikTok téléchargé devrait être disponible pour sélectionner sous l’onglet «Chansons». S’il n’apparaît pas, appuyez sur «Choisir une chanson» et localisez-la dans votre bibliothèque iTunes.

Et voila. Désormais, vous pouvez vous réveiller tous les matins au son de la vice-présidente élue Kamala Harris disant « We Did it Joe » … ou mieux encore, les doux et doux sons du Harry Potter Remix de Poudlard March x ‘WAP’.

