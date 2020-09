Vivo construit un smartphone qui peut changer de couleur

Un nouveau smartphone du fabricant Vivo est apparemment capable de changer de couleur. La technologie sous-jacente a déjà été testée par OnePlus dans le passé.

Le fabricant chinois de smartphones Vivo est encore largement méconnu dans ce pays. Cependant, un nouveau concept attire maintenant l’attention. La société a publié une vidéo sur la plateforme Weibo dans laquelle un smartphone Vivo change de couleur. Le clip a été partagé entre autres par l’auteur de TheVerge Sean Hollister sur YouTube. The Leaker Ice Universe a publié un court extrait du changement de couleur sur Twitter: un bleu profond se transforme en gris mat en quelques secondes.

Le verre électrochrome peut changer de couleur

L’effet est évidemment du verre électrochrome. Il s’agit d’un type de vitrage qui peut changer de couleur lorsqu’une tension électrique est appliquée. Selon Vivo, cependant, le processus ne devrait pas consommer d’électricité supplémentaire. À ce stade, nous ne savons pas encore exactement comment fonctionne le changement de couleur dans le clip et ce qui le provoque.

Dans la pratique, le verre électrochrome est parfois utilisé pour teinter ce qui est en fait des vitres transparentes sur demande. Ceci est utile, par exemple, pour les fenêtres de confidentialité et est également utilisé dans les industries automobile et aéronautique. Le fabricant OnePlus a présenté, entre autres, un concept de smartphone en janvier dans lequel du verre électrochrome était utilisé pour cacher les caméras à l’arrière.

Juste un prototype ou plus?

Pour le moment, on ne sait pas à quel point le concept Vivo est éloigné de la production en série. Nous ne savons pas non plus si le verre électrochrome du smartphone peut également afficher d’autres couleurs. Espérons que le fabricant sera en mesure de répondre à toutes ces questions à une date ultérieure.