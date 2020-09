C’était Myasishchev VM-T Atlant, l’avion de transport qui transportait des roquettes soviétiques sur son dos

Les gigantesques avions de transport ont certains des designs les plus curieux, comme le «Super Guppy» ou le (adorable) Airbus BelugaXL. Mais si nous remontons des décennies en arrière, nous trouvons certains des premiers qui ont contesté les capacités de vol et le poids à transporter, comme le Myasishchev VM-T, capable de charger des fusées et des navettes spatiales derrière leur dos.





Myasishchev VM-T, surnommé ‘Atlant’, est en fait le prédécesseur d’une vieille connaissance d’Engadget, l’Antonov An-225, considéré comme le plus grand avion du monde. Prédécesseur car il faut remonter aux années 80 pour le voir en action. Plus précisément a été introduit en janvier 1982, quand il a commencé à opérer dans les centres de recherche secrets de l’Union soviétique.

Question de géographie

Pour comprendre le Myasishchev VM-T, nous devons d’abord comprendre sa raison d’être. Cette raison d’être n’est autre que, essentiellement, la géographie du territoire de l’Union soviétique. Les grands lancements spatiaux de l’Union soviétique provenaient des déserts de l’actuel Kazakhstan. Une région reculée et surtout éloignée de l’endroit où se situait l’industrie aérospatiale soviétique, dans la région de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Le Myasishchev VM-T transportant une partie d’une fusée.

Cette distance de centaines de kilomètres devient un problème lorsqu’il s’agit de transporter des tonnes sous forme de pièces pour fusées spéciales, satellites, navettes et autres artefacts. Encore plus si l’on tient compte du fait que vous devez traverser les montagnes de l’Oural et d’autres obstacles géographiques sur tout le territoire de l’URSS. Bien qu’ils aient un réseau ferroviaire enviable, des pièces aussi grandes et lourdes sur de telles pentes étaient une tâche impossible.

L’une des options qui ont été soulevées à Moscou était de construire les fusées à côté de la rampe de lancement. Mais bien sûr, cela impliquait de déplacer des milliers et même des dîners pour des milliers de personnes (chercheurs, ingénieurs, ouvriers …) au milieu du désert. En fin de compte, ilL’option la plus viable était de continuer à transporter les fusées, mais par voie aérienne. C’est ainsi que certains des premiers avions de transport ont vu le jour, dont le magnifique Myasishchev VM-T.

Myasishchev VM-T alias Atlant

Les antécédents du Myasishchev VM-T se trouvent dans le bombardier stratégique 3M, construit dans les années 50. C’était un avion conçu pour larguer des missiles nucléaires et bombarder les États-Unis. Ce n’était pas particulièrement bon dans son objectif, mais c’était à l’origine de l’avion de transport de l’Union soviétique. Son concepteur a décidé de le modifier légèrement pour l’adapter à une nouvelle tâche: servir de transport pour de grosses charges. C’est ainsi que différentes versions ont été conçues dans le but de transporter des fusées et des navettes, c’est ainsi que le Myasishchev VM-T est né.

Le Myasishchev VM-T est également connu sous le nom d’Atlant, qui est russe pour Atlas. Atlas, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, était le dieu qui tenait la Terre sur son dos. Ce n’est pas un nom en vain, il fait référence à l’une des caractéristiques les plus particulières du Myasishchev VM-T, être capable de transporter de grandes charges dessus comme s’il y avait une galerie de toit sur le dessus.

La modification de 3M consistait à étirer le fuselage de l’avion d’environ cinq mètres pour accueillir la charge. Aussi deux stabilisateurs verticaux ajoutés à la queue de sorte qu’il était plus stable à vitesse inférieure. Et, bien sûr, de nouveaux moteurs plus puissants ont été ajoutés pour pouvoir soulever des tonnes de marchandises.

Finalement en 1984, l’avion a commencé à transporter des pièces aérospatiales ou même une navette complète. Le résultat a été des images spectaculaires qui semblent défier la physique, avec un morceau de cargaison presque plus grand que l’avion lui-même. Les pilotes, en plus de devoir gérer la charge, devaient contrôler d’autres facteurs. Par exemple, la pression interne des réservoirs de fusée afin qu’ils n’éclatent pas dans l’air.

De sa mise en service jusqu’à sa retraite en 1988, l’avion effectué plus de 150 vols transport de pièces et composants aérospatiaux. En route vers Baïkonour (Kazakhstan) où se trouvait la rampe de lancement, l’avion a récupéré toutes sortes de marchandises dans les usines et les aérodromes soviétiques du nord du pays.

Sa mort est survenue avec l’arrivée de l’Antonov An-225, un avion beaucoup plus gros capable de transporter, comme son nom l’indique, 225 tonnes de fret.

