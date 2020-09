MSI Stealth 15M: le nouvel ordinateur portable de jeu de MSI mesure 16 mm d’épaisseur et se monte sur un Intel i7 de 11e génération

MSI a organisé aujourd’hui sa présentation IFA 2020 pour présenter son nouveau lot d’ordinateurs portables. L’entreprise, qui a non seulement lancé un logo renouvelé pour sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables professionnels, a présenté le MSI Stealth 15M, un ordinateur portable axé sur les joueurs qui, selon eux, est «l’ordinateur portable de jeu le plus fin au monde».

Et c’est que l’appareil a une épaisseur de seulement 15,95 millimètres, un chiffre considérablement bas par rapport aux autres ordinateurs portables de jeu. Pour le moteur, MSI n’a pas voulu rater l’occasion de présenter les nouveaux processeurs Intel de 11e génération et les disques durs NVMe M.2 SSD PCIe Gen 4. L’ordinateur sera lancé en octobre et aura un prix de départ de 1549 €, environ 1300 euros pour changer.

Fiche technique du MSI Stealth 15M

MSI STEALTH 15M DIMENSIONS ET POIDS 358 X 248 X 15,95 millimètre

1,69 kilos ÉCRAN IPS 15,6 pouces

Résolution FullHD

144 Hz PROCESSEUR Jusqu’à Intel i7 11e génération CARTE GRAPHIQUE Jusqu’à GeForce RTX 2060 Max-Q 6 Go GDDR6 MÉMOIRE RAM DDR4 à 3200 MHz

2 plateaux

Jusqu’à 64 Go ESPACE DE RANGEMENT 1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 WEBCAM Oui, HD PORTS 1 x Thunderbolt 4 Type-C

2 ports USB 3.2 de type A

1 x prise combo

1 x entrée DC PRIX Environ 1300 euros à changer

Presque un ultrabook pour les joueurs

En examinant ce que l’appareil nous offre en termes de design, nous avons un ordinateur portable assez simple qui s’éloigne de l’esthétique agressive si typique des équipements de jeu, tout en conservant certains éléments tels que le logo MSI ou le clavier RGB rétroéclairé. Mais quand même, le plus frappant est son poids, de 1,69 kilos, et son épaisseur, de seulement 15,95 mm, un peu moins que le HP Elite Dragonfly, pour le mettre en contexte.

En tant qu’appareil de jeu, le MSI Stealth 15M dispose d’un Écran IPS de 15,6 pouces avec résolution FUllHD et taux de rafraîchissement de 144 Hz. La société n’a pas fourni de détails sur la reproduction et la précision des couleurs. Également à l’avant, nous trouvons une webcam intégrée avec une résolution de 720p et la possibilité d’enregistrer à 30 FPS.

Sous le capot, nous trouvons un Processeur Intel de 11e génération, c’est-à-dire que cet appareil parie sur la dernière présentation d’Intel. La société garantit que dans la configuration la plus puissante, nous pouvons avoir un Intel i7, mais n’a pas divulgué le reste des configurations.

Quant aux graphismes, dans la version la plus puissante, ce sera un GeForce RTX 2060 Max-Q 6 Go de GDDR6 ou une GTX 1660 Ti. Il peut être configuré avec jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et le stockage sera en charge d’un SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 de capacité maximale indéterminée.

Versions et prix du MSI Stealht 15M

Comme nous l’avons dit précédemment, le prix du MSI Stealth 15M une partie des 1300 euros à changer. Il sera disponible à partir d’octobre et la société n’a pas commenté les marchés qu’elle atteindra, mais nous serons attentifs à mettre à jour quand nous le saurons.