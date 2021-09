Tom Hiddleston partage quelques mots sur son travail en tant que Loki

La popularité de Tom Hiddleston auprès des fans de MCU ne pouvait pas mieux tomber, surtout après la première de « Loki », une série exclusive Disney + dans laquelle, à la surprise des fans, la franchise a été initiée au concept du multivers, qui jouera un rôle très important dans ses prochains versements.

Mientras tanto, Hiddleston ha compartido a través del canal de Disney en YouTube su propia aportación a la serie de cortometrajes “Untold”, en el cual fue su turno de hablar sobre la relación que sostiene con su personaje, el cual ha interpretado durante los últimos 11 ans.

Hiddleston partage un résumé animé amusant dans lequel il résume la personnalité de Loki, qui assume un rôle de joker devant le tribunal d’Asgard car il n’a pas de responsabilités en tant qu’héritier de la couronne. Et bien qu’à ce stade il soit impossible de ne pas associer l’acteur au sourire machiavélique du dieu du mensonge, la vérité est que ce n’est pas le rôle pour lequel il a auditionné.

Loki est apparu pour la première fois dans « Thor », sorti en 2011 sous la direction de Kenneth Branagh, nous présentant un drame semi-shakespearien dans lequel Loki joue un rôle important dans le bannissement de Thor et la révocation de ses pouvoirs, profitant du rêve profondeur d’Odin pour monter sur le trône et attaquer la Terre et les géants de Jotunheim.

Hiddleston souligne dans cette vidéo qu’il a initialement auditionné pour jouer Thor, en compétition contre Chris Hemsworth dans une série de compétitions dans lesquelles il a été complètement dépassé par l’acteur australien, malgré son désir d’égaler ses prouesses physiques, révélant sa réaction lorsqu’il a reçu un appel. confirmant qu’il a été accepté pour le rôle de Loki.

Malgré ses intentions initiales avec le MCU, Tom Hiddleston a déclaré que, si possible, il était prêt à continuer à jouer à Loki pour le reste de sa vie. Une déclaration qui se justifie par le travail qu’il a réalisé sur sa série Disney+, qui est en préparation pour une deuxième saison.