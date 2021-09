Konami partage la possibilité d’un nouveau jeu « Castlevania »

Hormis l’arrivée d’une nouvelle série animée sur Netflix et le lancement surprise de « Castlevania: Advance Collection », « Castlevania », considérée comme l’une des sagas de jeux vidéo de plateforme les plus emblématiques de l’industrie et responsable de la définition d’une action narrative de genre. , est restée relativement oubliée ces dernières années.

Avec le retour de « Castlevania: Grimoire of Souls » comme l’un des titres disponibles dans Apple Arcade, certains fans ont commencé à spéculer sur la possibilité d’un nouveau titre que l’équipe Konami pourrait maintenir en développement. Un espoir qui a été ravivé à la suite d’une récente interview.

Axios a récemment eu l’occasion d’interviewer Yota Tsutsumizaki, l’un des cadres supérieurs de Konami et directeur de « Castlevania: Grimoire of Souls ». Le créateur a souligné que bien que le producteur de la saga, Koji Igarashi, ait quitté les bureaux de la société il y a longtemps, sa retraite n’est pas liée au long délai entre le lancement d’un nouvel opus de la saga.

Il convient de noter qu’Igarashi a quitté son poste chez Konami en 2014, la même année où la franchise a fait son plus gros lancement à ce jour avec « Lord of Shadow 2 ». Selon Tsutsumizaki, la possibilité d’un nouvel opus de « Castlevania » n’est définie que « par ce que disent les consommateurs », une réponse qui, sans être définitive, laisse une grande incertitude sur l’avenir de la saga.

Ces dernières années, Konami a été critiqué pour la négligence grave dans laquelle il a conservé certaines de ses principales franchises de jeux vidéo, notamment « Metal Gear Solid » et « Silent Hill », une série dont les fans ont rêvé pendant des années du lancement de une nouvelle tranche, ne recevant que des oreilles sourdes de la part de l’entreprise dont les priorités commerciales ne sont pas encore tout à fait claires.