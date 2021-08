Tom Cruise a insisté sur la présence de Val Kilmer dans « Top Gun 2 »

PRICE FACTORY Ensemble meuble télé mural CUBE 2 design coloris noir et blanc. Meuble de salon suspendu - Noir

Meuble TV Mural suspendu 280cm noir et blanc Avec cette composition murale CUBE 2, coloris noir et blanc, offrez à votre salon un style unique, au top des dernières tendances déco. Le meuble tv CUBE 2 est en effet composé de nombreux éléments suspendus vous ainsi de nombreux rangements. Présence également du système push to open intégré aux portes. MODELE : CUBE 2 COLORIS : Meubles corps noirs mats et façades noires brillantes. Colonnes blanches mats STYLE : Design - DIMENSIONS : total (environ) L 280 x H 175 x P 32 cm * Blocs horizontaux petit modèle (X2) : L 70 x H 35 x P 32 cm * Blocs horizontaux grand modèle (X2) : L 140 x H 35 x P 32 cm * Colonne verticale grand modèle : L 35 x H 105 P 25 cm - STRUCTURE : Panneaux MDF et panneaux de particules de première qualité, - CARACTÉRISTIQUES : Tous les meubles sont suspendus et les blocs horizontaux possèdent des portes abattantes qui s'ouvrent à l'aide du système push to open. Les colonnes vous permettront d'exposer vos plus beaux objets