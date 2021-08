Dead Space PS5 doublera le démembrement

Dead Space était, avec le recul, l’un des jeux les plus emblématiques et les plus influents de la PlayStation 3. Parmi ses nombreuses innovations figurait la façon dont il intégrait des éléments d’interface utilisateur traditionnels dans l’action elle-même, comme la tristement célèbre moelle épinière illuminée d’Isaac Clarke, qui reflétait sa santé. statut. Mais le plus célèbre de tous est peut-être le fait qu’il s’est éloigné du gameplay traditionnel axé sur les tirs à la tête des autres titres d’horreur, en adoptant un système dans lequel vous utilisiez des outils de minage pour démembrer efficacement vos ennemis.

Cela a ajouté un tas de rides stratégiques au gameplay : tirez sur les jambes d’un ennemi, et vous le ralentiriez considérablement ; sortez ses bras et il ne pourrait pas vous attaquer aussi facilement. Sans surprise, alors, la prochaine réimagination de la version PS5 doublera sur ces éléments, avec un livestream de pré-production plus tôt dans la journée soulignant que le démembrement sera plus profond et plus dégoûtant que jamais.

Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre ? Eh bien, le développeur Motive ajoute de la profondeur à la mécanique en augmentant différentes armes avec des propriétés uniques en fonction du type d’ennemi sur lequel vous les utilisez. Par exemple, certaines armes à feu déchiqueteront des ennemis spécifiques, tandis que d’autres étourdront. L’idée, d’après ce que nous avons recueilli, est que vous devrez bien réfléchir à ce que vous voulez réaliser et à la façon dont vous allez vous y prendre. En d’autres termes, vous ne pourrez pas vous fier entièrement à votre fidèle découpeur plasma pour l’intégralité de la campagne.

En ce qui concerne les éléments de l’interface utilisateur, plutôt que d’avoir des chiffres qui s’envolent de vos ennemis en décomposition comme dans les tireurs modernes comme Destiny 2, vous verrez plutôt la chair et les os tomber. La quantité de viande sur un monstre déterminera sa santé restante, vous pourrez donc visiblement voir quand un appendice est sur le point de se casser, ce qui est à la fois dégoûtant et ingénieux. Malheureusement, le jeu est à peine en développement depuis un an, donc c’est encore ridiculement tôt. Ne vous attendez pas à être en apesanteur dans celui-ci avant quelques années encore.