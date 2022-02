Outlander : En plus de la saison 7, un prequel aux parents de Jamie Fraser aurait également été confirmé

Starz

Étranger Il a cessé d’être une série pour devenir une franchise. Eh bien, maintenant, après le succès de cinq saisons vient la sixième, il y a une septième confirmée, mais il y aura aussi une préquelle ! Connaître tous les détails.

© StarzSam Heughan est Jamie Fraser

de loin, Étrangerréussi à devenir l’une des séries les plus importantes de ces derniers temps. Avec une production et une caractérisation incroyables des personnages, la fiction a déjà cinq saisons et sera bientôt en première la sixième. Ce sera le dimanche 6 mars, avec huit épisodes, lorsque Jamie et Claire reviendront sur le petit écran pour poursuivre leur histoire d’amour. Le couple Fraser a touché et enchanté des milliers de spectateurs à travers le monde et, maintenant, il va venir avec de nouveaux défis.

A tel point que les fans de Étranger préparez-vous à découvrir enfin ce qui est arrivé à leur couple préféré. Cependant, rassurez-vous, le sixième volet ne sera pas le dernier ! Bien avant la fin du tournage de ces épisodes, Starz a confirmé qu’une septième édition arrivera. En tout cas, le tournage n’a pas encore commencé, mais ce sera à la mi-mars que débutera le tournage de ces nouveaux épisodes.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, les bonnes nouvelles ne cessent d’arriver pour Étranger. Eh bien, maintenant, à partir de la production, ils ont confirmé qu’il y aurait une préquelle. Oui! L’univers des Frasers s’agrandit et commence à prendre forme. En exclusivité Variété ont confirmé cette information où ils ont également précisé que Matthew B. Roberts lui-même sera en charge de l’écriture et de la production de ce spin-off.

Bien sûr, pour l’instant, il n’y a aucune confirmation officielle de l’intrigue. pour ce qu’il a collectionné Variété l’essence du spin-off qu’ils préfèrent garder secrète, du moins pour l’instant. Cependant, étant donné que la série est basée sur les romans de Diana Gabaldón, cette préquelle pourrait également être basée sur deux de ses écrits. C’est que, le même écrivain a assuré qu’elle a fait des préquelles et même certaines sont déjà publiées.

Le premier est viergessorti en 2013 et faisant partie de l’anthologie Femmes dangereuses. Dans ce livre, Gabaldón a capturé la vie d’un jeune Jamie Fraser avec son ami Ian Murray en France en 1743. Mais d’un autre côté, elle-même a également annoncé qu’elle travaillait actuellement sur une préquelle sur les parents de Jamie, Ellen MacKenzie et Brian Fraser. . A tel point que ces deux histoires sonnaient très fort lorsque Starz a fait cette annonce. Bien que, pour l’instant, il n’y ait aucune confirmation quant à savoir si la préquelle sera basée sur ces deux histoires ou quelque chose inventé à partir du petit écran.

