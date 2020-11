Le plus gros obstacle de «  Je rêve de Jeannie  » était le nombril de Barbara Eden

Aujourd’hui, il semble que tout costume et vêtement à la télévision soit acceptable. Cependant, en 1965, demander à une grande dame de montrer son nombril était assez scandaleux.

Le costume de génie de Barbara Eden dans l’émission Je rêve de Jeannie est assez emblématique. Ce que vous avez peut-être remarqué ou non, c’est que le nombril d’Eden est couvert.

Dans une interview de 2005 avec le Today Show, Barbara Eden explique que c’était parce que les dirigeants de NBC avaient peur de le montrer.

De quoi parle «Je rêve de Jeannie»?

Le spectacle Je rêve de Jeannie a fait ses débuts sur NBC en 1965 et n’a duré que cinq saisons, se terminant en 1970. Ce n’était pas un favori parmi les téléspectateurs au cours de ses cinq saisons, et l’émission a dû rivaliser avec Enchanté.

C’était aussi le dernier spectacle à être produit en noir et blanc, passant finalement à la couleur. Selon Fame 10, le créateur de Je rêve de Jeannie, Sidney Sheldon, a écrit dans son autobiographie que NBC ne pensait pas que la série dépasserait la première saison.

L’émission elle-même parle d’un astronaute, le major Anthony Nelson, interprété par Larry Hagman, qui s’écrase sur une île déserte. Sur cette île, le major Nelson tombe sur une bouteille mystérieuse et décorative.

Quand il l’ouvre, sort un beau génie nommé Jeannie (Barbara Eden), qui est maintenant à sa commande pour que l’un de ses souhaits se réalise. Le major ramène Jeannie et sa bouteille à la maison avec lui, et des bouffonneries s’ensuivent.

Qui est Barbara Eden?

Eden avait joué un peu avant son rôle de Jeannie, avec des apparitions dans des émissions comme Gunsmoke et J’aime lucy. Cependant, I Dream of Jeannie l’a rendue célèbre, et c’est ce pour quoi elle est le plus connue aujourd’hui.

Après avoir joué Jeannie pendant cinq ans, Eden a poursuivi une carrière réussie dans le show business. Sa biographie IMDb indique qu’Eden voulait initialement avoir une carrière de chanteuse et en 1967, elle a sorti un album intitulé «Miss Barbara Eden».

Elle était également invitée musicale sur des émissions comme Spéciaux Bob Hope et Le spectacle Carol Burnett. De plus, le magazine People a nommé Eden «l’une des 200 plus grandes icônes pop américaines du XXe siècle».

Elle a également une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ces jours-ci, Eden continue d’agir. En 2019, elle a interprété Mme Claus dans un film de Noël intitulé Mes aventures avec le Père Noël. Eden vit actuellement avec son mari, Jon Eicholtz, à Beverly Hills.

Le costume emblématique de Barbara Eden et la « guerre du nombril »

Le concept de I Dream of Jeannie, où une femme célibataire emménage avec un homme célibataire, était risqué pour l’époque, mais apparemment pas aussi choquant que de montrer un nombril à la télévision. Dans son entretien avec Today, Eden a expliqué que si son costume de génie dénudait son ventre, il ne pouvait pas exposer son nombril.

Elle a dit que ce n’était pas un problème au départ jusqu’à ce que le producteur George Schlatter veuille «créer» son nombril; cela a effrayé les dirigeants de NBC, et ils se sont tous réunis pour discuter de l’anatomie d’Eden. Il y avait aussi beaucoup de critiques lorsque son costume changeait, ce qui arrivait parfois quand elle levait simplement les bras.

Cela ferait baisser sa taille et montrer son nombril. Brain Sharper rapporte que les censeurs du réseau ont également menacé de donner de lourdes amendes si la politique du nombril n’était pas appliquée. Eden a déclaré que le pantalon devait être ombragé en plus de ne pas montrer de nombril, de sorte que ses jambes ne se voyaient pas aussi bien.

Après Je rêve de Jeannie terminé, Eden a conservé son costume emblématique pendant plus de cinq décennies avant de le donner au Smithsonian Institute de Washington, DC