Tina: Regardez un premier aperçu du documentaire sur Tina Turner

Il y a de nombreuses raisons d’honorer la vie et l’œuvre de Tina Turner. Après tout, le joueur de 81 ans est toujours désigné sous le titre de « La reine du rock», Avec un héritage musical qui s’étend sur un peu plus de 50 ans de carrière d’artiste, sans oublier quelques apparitions sur grand écran.

Une figure aussi imposante de l’industrie du divertissement assimilera sûrement son grand nombre de réalisations et de triomphes à ses échecs et à ses moments louches tout au long de sa vie, ce qui se reflétera dans « Baignoire», Un documentaire dans lequel elle nous guidera à travers les moments marquants de sa vie.

Les réalisateurs gagnants du oscar Dan Lindsay Oui TJ Martin ils ont créé une production qu’ils décrivent comme « la plus grande célébration de la superstar mondiale », créant ainsi leur première bande-annonce officielle.

«Depuis ses débuts en tant que reine de la R&B à ses tournées de stades à guichets fermés dans les années 1980, Tina Turner tire le rideau pour nous inviter dans son monde privé d’une manière qu’il n’a jamais fait auparavant », lit-on dans le synopsis officiel du documentaire.

« Révélant ses luttes intérieures et partageant certains de ses moments les plus personnels, ‘Tina’ est l’enregistrement inspirant qui définit l’un des grands survivants de la musique moderne. » Le premier aperçu présente une interview dans laquelle la chanteuse revient sur son enfance.

Le documentaire explorera également certaines des performances les plus emblématiques de sa carrière, notamment «Mary fière”, Chanson initialement enregistrée par Creedence Clearwater Revival en 1969. Il abordera également certaines de ses histoires les plus personnelles, qu’il aurait jusqu’à présent choisies de garder privées.

Le documentaire devrait être présenté en première à l’édition 2021 du « Festival international du film » en Berlin, en plus de sa première télévisée à travers le signal de HBO le 27 mars prochain. Ce matériel sera également disponible via Documentaires Sky, ainsi que d’autres services d’achat et de location de films numériques.