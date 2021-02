Mises à jour des télégrammes avec des messages à suppression automatique, des widgets et des liens d’invitation qui expirent

Telegram a de nouveau été mis à jour avec des nouvelles intéressantes. C’est tout ce qui est nouveau dans l’application.

Un nouveau Mise à jour du télégramme il est en route pour les millions d’utilisateurs qui utilisent l’application dans le monde entier. A travers son blog officiel, la société annonce la nouvelles à venir sur l’alternative de l’application de messagerie instantanée à WhatsApp à partir d’aujourd’hui.

Dans cette version de Telegram, qui peut maintenant être téléchargée, des fonctionnalités telles que suppression automatique du message ou la widgets de l’écran d’accueil de nos mobiles.

Supprimer automatiquement les messages lorsque vous choisissez

L’une des nouvelles les plus intéressantes annoncées par Telegram aujourd’hui est la possibilité de activer un minuteur de suppression automatique sur tous les chats Telegram, qui supprimera automatiquement les messages de tous les participants 24 heures ou 7 jours après leur envoi.

Il est à noter que l’auto-élimination s’applique uniquement aux messages envoyés après le réglage de la minuterie, et que les messages précédents resteront dans l’historique du chat.

De plus, contrairement à ce qui se passe dans les discussions secrètes, le compte à rebours commence lorsque les messages sont envoyés et non lus. Dans les groupes et les canaux, les administrateurs sont les seuls à pouvoir activer ou modifier le minuteur d’auto-destruction.

Widgets de l’écran d’accueil

En tant que nouveauté exclusive pour Android, Telegram a introduit la possibilité de ajouter des widgets à l’écran d’accueil du système. Il existe deux types: le widget de chat, qui affiche une liste de nos conversations avec les messages récents; et le raccourci, qui affiche uniquement les noms et les photos de profil des contacts.

Les messages d’invitation ont désormais une « date d’expiration »

Désormais, les administrateurs de canaux et de groupes peuvent décider quand un lien d’invitation doit expirer, dans le but d’empêcher plus de personnes d’entrer dans le groupe que nécessaire. Les liens peuvent expirer à une certaine date, ou une fois le quota des membres.

En plus de cela, la possibilité de générer des liens d’invitation via des codes QR.

Membres illimités dans les groupes

Si, pour une raison quelconque, la limite de 200000 membres d’un groupe est insuffisante, il est maintenant possible créer un groupe de diffusion, ce qui permet d’avoir membres illimités.

Plus de nouvelles

En dehors de tout ce qui précède, Telegram a amélioré le l’importation de chats, de sorte que les messages désormais importés apparaissent classés avec leurs dates d’origine s’ils sont ajoutés aux chats Telegram contenant moins de 1000 messages.

De plus, dans le but de faciliter le processus de rapport de messages ou de chats, Telegram demandera de sélectionner des messages spécifiques lors de l’envoi d’un rapport.

Pour conclure, la société présente, une fois de plus, un nouveau collection d’émojis animés.

Toutes les actualités sont disponibles dans le Telegram version 7.5, qui est maintenant disponible en téléchargement via les principaux magasins d’applications.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, Télégramme

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂