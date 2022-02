Whoopi Goldberg critiqué pour avoir dit que l’Holocauste n’était « pas une question de race »

Le conseil scolaire du Tennessee l’a retiré d’un programme d’arts du langage de huitième année en raison du «mauvais langage et de la représentation de la nudité féminine», selon The Sun.

« Je suis surpris que ce soit ce qui vous ait mis mal à l’aise, le fait qu’il y ait de la nudité. Je veux dire, c’est à propos de l’Holocauste, du meurtre de six millions de personnes, mais cela ne vous a pas dérangé ? » Goldberg interrogé.

Sa co-animatrice, Sara Haines, a accepté, ajoutant: « Regardez ce que les enfants regardent ces jours-ci et la musique qu’ils écoutent. Dire que leur montrer une œuvre d’art ou une histoire qui s’est produite est un gros langage ou de la nudité?

« Si vous allez faire ça, alors soyons honnêtes à ce sujet », a déclaré Goldberg. « Parce que l’Holocauste n’est pas une question de race. Non, ce n’est pas une question de race. »

Selon Peter Longerich, Adolf Hitler a identifié les Slaves, les Tsiganes et le peuple juif comme étant « racialement inférieurs » et était donc « considéré comme un danger pour la race supérieure aryenne ou germanique ».

Goldberg a riposté en disant: « Mais ce sont deux groupes de Blancs. Vous manquez le point. Dès que vous en faites la course, ça descend dans cette ruelle. »

Ses commentaires ont été critiqués par des personnes sur les réseaux sociaux ainsi que par des groupes et des organisations de premier plan.

Le PDG de l’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, a tweeté : « Non @WhoopiGoldberg, l’#Holocauste concernait l’anéantissement systématique par les nazis du peuple juif – qu’ils considéraient comme une race inférieure.

« Ils les ont déshumanisés et ont utilisé cette propagande raciste pour justifier le massacre de 6 millions de Juifs. La déformation de l’Holocauste est dangereuse. #ASSEZ »

StopAntisemitism a ajouté : « Newsflash @WhoopiGoldberg 6 millions d’entre nous ont été gazés, affamés et massacrés parce que nous étions considérés comme une race inférieure par les nazis. Comment osez-vous minimiser nos traumatismes et nos souffrances ! »

Le groupe pro-israélien StandWithUs a écrit : « L’Holocauste a été motivé par de multiples facteurs, et il ne fait aucun doute que l’un d’eux était le racisme nazi contre les Juifs. Les nazis de l’époque et les suprémacistes blancs d’aujourd’hui considèrent les Juifs comme une race différente et inférieure.