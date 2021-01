« Thor: Love & Thunder » célèbre son premier jour de tournage

Après des mois pleins d’incertitude dans lesquels les fans du MCU ils ne savaient pas ce qu’il adviendrait des futurs projets de la phase quatre de la franchise, les acteurs qui feront partie de «Thor: Amour et tonnerre«Ils ont enfin terminé la période de quarantaine préventive et sont prêts à tourner le film en Australie.

Les comédiens ont dû respecter une période d’observation obligatoire de 14 jours afin de commencer leur travail devant les caméras. Chris Hemsworth, acteur chargé de donner vie au dieu du tonnerre, a partagé avec le réalisateur Taika waititi et les autres membres de la distribution ont un moment spécial alors que le tournage a officiellement commencé.

Hemsworth partagé via son profil sur Instagram quelques photographies dans lesquelles vous pouvez voir une cérémonie traditionnelle dans laquelle Waititi il en faisait également partie. Avec cela, je chercherais non seulement à annoncer le tournage du film, mais aussi à propos de la division existante concernant la journée nationale de l’Australie, qui a lieu le 26 janvier.

«Un beau début de tournage avec une cérémonie d’accueil au pays des danseurs gamay de Gadigal et Bidiagal et karankia des danseurs maoris de Te Aranganui. Les Australiens autochtones sont peut-être si fiers de ce pays, mais beaucoup considèrent le 26 janvier comme une date qui marque le début de la dépossession, des maladies épidémiques, de la violence aux frontières, de la destruction de la culture, de l’exploitation, des abus, de la séparation des familles et de la soumission à la politique. Contrôle social extrême », A écrit l’acteur.

Commençons la guérison et luttons ensemble dans l’unité et le soutien de nos peuples des Premières Nations avec solidarité et compassion. Trouvons une date où tous les Australiens pourront célébrer ensemble ce beau pays. «

La bande réunira Hemsworth avec Tessa Thompson, Jaimie Alexander et Natalie Portman. Balle chrétienne sera en charge de jouer le méchant ‘Gorr, le Dieu Boucher». Thor aura l’aide de certains membres des Gardiens de la Galaxie, confirmée jusqu’à présent Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan. Le film devrait sortir en mai 2022.