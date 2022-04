De Superman à la vraie vie : le grand et tendre geste d’Henry Cavill avec un groupe de filles

célébrités

Henry Cavill est l’un des acteurs les plus connus, aimés et respectés d’Hollywood et maintenant il l’a montré à nouveau avec un geste tendre. Connaître tous les détails.

Avec son interprétation de Superman, Henry Cavill a réussi à se catapulter à la renommée internationale. Le monde entier connaissait son visage et sa façon de travailler, mais ensuite il est venu Netflix avec Le sorceleur et sa carrière s’est terminée en se lançant vers le haut. Avec cette série dans laquelle il donne vie Geralt de Rivl’acteur a une nouvelle fois démontré son niveau d’acteur et sa polyvalence face à tout type de rôle.

Cependant, son talent n’est pas la seule chose qui a caractérisé Henry Cavill au fil des ans. En effet, l’interprète d’origine britannique a peu à peu montré que son caractère et sa personnalité sont également dignes d’admiration. À plus d’une occasion, le protagoniste également de Enola Holmes Il a montré sa gentillesse, sa bonne humeur et son charisme tant envers ses fans que son entourage.

Et, même s’il n’a été vu qu’une seule fois en colère lorsqu’il a dû défendre sa petite amie, Natalie Viscuso après les critiques qu’il a reçues dans les réseaux, Cavill a toujours gardé son profil bas et une personnalité inégalée. En fait, chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a démontré sa gentillesse avec de grands actes et, récemment, l’un d’eux est devenu viral. L’année dernière, on a appris qu’il avait accompagné son neveu à l’école pour que ses camarades de classe croient qu’il était Supermanmais maintenant il a aidé un groupe de filles.

Lors d’une promenade avec son chien, Kal, dans le quartier de South Kensington en Angleterre, Cavill a découvert qu’un groupe de ses voisins avait ouvert un stand de limonade et il n’a pas hésité à être leur premier client ! L’acteur a arrêté sa promenade pour acheter un jus à 50 centimes et souhaite bonne chance à ces petits entrepreneurs qui ont eu la chance de tomber sur Superman.

Sur la photo, devenue virale sur Twitter, des milliers d’utilisateurs ont reconnu le grand geste qu’il avait le protagoniste de Le sorceleur et ils l’ont félicité. Parce que, en plus, il s’est avéré que l’acteur leur a souhaité bonne chance et a emporté la carte postale avec elle afin que sa position puisse devenir virale, ce qu’elle a bien sûr réussi. Bien sûr, la vérité est qu’étant une célébrité de classe mondiale, le petit esprit d’entreprise des jeunes femmes a non seulement atteint leurs voisins, mais le monde entier.

