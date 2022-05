Thor : Love and Thunder présente Gorr le tueur de dieux dans une nouvelle bande-annonce

Après la première bande-annonce diffusée le mois dernier, Studios Marvel vient de sortir le premier trailer officiel de »Thor : Amour et tonnerre » lors d’un match de la finale de la NBA Eastern Conference entre les Boston Celtics et le Miami Heat. En plus de nous montrer plus de Jane Foster en action en tant que Mighty Thor, un personnage joué par Natalie Portmanl’aperçu nous donne un premier aperçu de Gorr le tueur de dieux, le méchant du film qui sera porté au grand écran par balle chrétienne.

Le quatrième film de Thor dans l’univers cinématographique Marvel, et le deuxième à être réalisé par Taika Waititi, est prévue pour la première le vendredi 8 juillet. »Thor : Love and Thunder » reprendra les événements de »Avengers : Endgame » de 2019, avec le dieu du tonnerre, Thor Odinson, joué à nouveau par Chris Hemsworthcherchant à laisser la violence dans le passé et à vivre en paix après une période de voyage avec les Gardiens de la Galaxie.

» Thor: Love and Thunder » se concentrera sur la partenaire romantique de Thor, Jane Foster, alors qu’elle devient la nouvelle porteuse de Mjolnir et prend le titre de Mighty Thor. Pendant ce temps, nous pouvons voir Valkyrie (Tessa Thompson) assumant les responsabilités pas si glamour d’être le nouveau dirigeant de New Asgard. Lorsqu’une nouvelle menace arrive dans un être connu sous le nom de Gorr the Godslayer, Thor est obligé de sortir de sa retraite et de faire équipe avec Jane et Valkyrie pour essayer d’arrêter son assaut.

Accompagnant la bande-annonce, Marvel Studios a également révélé la première affiche officielle de »Love and Thunder », où vous pouvez voir les personnages principaux de l’intrigue, en plus de la bande dessinée Korg, qui est jouée par le réalisateur Waititi lui-même. En arrière-plan, on peut voir le terrifiant Gorr rire avec un sourire pénétrant, qui promet d’être l’un des meilleurs méchants jamais vus dans une production Marvel.

Le quatrième film de Thor sera le deuxième film Marvel à sortir cette année, et le sixième volet théâtral de la phase 4 du MCU, après Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux. », »Eternals » ‘, »Spider-Man: No Way Home » et le dernier en date »Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

Après » Love and Thunder », Marvel aura une prochaine sortie cette année, avec » Black Panther: Wakanda Forever » en salles le 11 novembre 2022.