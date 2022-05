Ils ont partagé un clip incontournable d’Obi-Wan Kenobi

in

Disney+

Obi-Wan Kenobi est sur le point de sortir et les fans de Star Wars peuvent l’anticiper avec un clip incontournable entre le Jedi Knight et Owen Lars.

©Disney+Obi Wan Kenobi

Obi Wan Kenobi arrive à Disney+ le 27 mai avec un double épisode où le Chevalier Jedi qui a entraîné Anakin Skywalker et son fils Luke dans les mystères de La Force doit faire attention car il est la cible de l’Empire Intergalactique, plus précisément de Dark Vador et du Grand Inquisiteur. Les responsables de la série ont déjà prévenu qu’il s’agissait d’une période sombre pour les Jedi.

Dans ce contexte, Obi-Wan s’est exilé sur la planète Tatooine, loin du centre de la galaxie, pour surveiller de près le jeune Luke Skywalker qui a 10 ans et, comme on a pu le voir dans la bande-annonce du programme, son l’ancien professeur du père le voit jouer avec un simulateur de course qui nous fait comprendre que le garçon a « soif d’aventures ». Cependant, son oncle, Owen Lars, n’approuve pas ce sort.

Obi-Wan Kenobi garde un œil sur Luke Skywalker

Un extrait du spectacle Disney+ montre une conversation difficile entre le personnage de Joel Edgerton, Owen, et le protagoniste Ewan McGregor en tant que Obi Wan Kenobi. Le Jedi demande au gardien de Luke comment va le jeune espoir de la galaxie. Oncle Owen ne répond pas bien à « bon »Bien sûr, le Maître Jedi veut former Luke et la réponse est éloquente : « Comment as-tu entraîné ton père ? en référence au Sith Dark Vador.

Le sort de la famille qui a succédé à Luke Skywalker sur Tatooine est désastreux. Pendant Épisode IV Des stormtroopers impériaux à la recherche de droïdes de la rébellion sont arrivés à sa ferme et les ont massacrés sans pitié, laissant le jeune homme dévasté. Cependant, à ce moment-là, il est apparu Obi Wan Kenobi donner une mission au fils de son ancien padawan. Entre autres choses, il commencerait sa formation dans les mystères de la Force.

Obi Wan Kenobi met en vedette Ewan McGregor en tant que protagoniste de la série, Hayden Christensen en tant que Dark Vador, Joel Edgerton en tant qu’Owen Lars, Rupert Friend en tant que Grand Inquisiteur, Moses Ingram en tant que troisième sœur, Bonnie Piesse en tant que Beru Lars, Sung Kang en tant que cinquième frère et Grant Feely en tant que Luke Skywalker, entre autres.

