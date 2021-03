The Witcher: Voici à quoi ressemblerait Mads Mikkelsen en tant que Geralt of Rivia

Geralt de Rivia était dans le La série Witcher Avec Henry Cavill occupé et convaincu de nombreux téléspectateurs de ses qualités de sorcier. Malgré sa performance très acclamée lors de la première saison, certains fans ne sont toujours pas particulièrement satisfaits de son casting et aimeraient voir un casting alternatif pour le sorceleur.

L’un des candidats préférés les plus populaires est certainement l’acteur danois Mads Mikkelsen (« Doctor Strange »), que même le rôle de Vesemir a été offert. Un artiste montre avec ses œuvres de manière plus que vivante comment Mikkelsen se serait fait Geralt.

Mads Mikkelsen dans le rôle de Geralt of Rivia

L’artiste 3D Wonki Cho présente ses résultats sur son compte ArtStation, le Mads Mikkelsen dans le rôle de Geralt of Rivia démontrer. Ici, l’artiste montre non seulement le sorceleur alternatif d’un côté, mais le montre dans diverses poses et décors de lumière et se rapproche ainsi de manière choquante du réalisme.

Cho a travaillé beaucoup pour créer les deux épées et l’armure très détaillée. Même si les images ne sont plus fraîches, nous ne voulons pas vous cacher l’œuvre d’art et vous montrer à quoi Geralt aurait pu ressembler dans « The Witcher »:

Néanmoins: beaucoup sont assez satisfaits de la représentation de Cavill. Andrzej Sapkowski, l’auteur du Modèle de livre prétend même qu’il est le parfait Geralt. Et il y a une chose que vous ne pouvez vraiment pas nier à Henry Cavill: sa passion et son engagement envers le rôle. Après tout, il l’a presque fait pour sa performance perdu la vue, sur S’abstient de boire et toi roulé dans la bouepour ressembler davantage au sorcier grincheux.

The Witcher: Le casting de la saison 2

Pour la deuxième saison de « The Witcher », plus d’acteurs et d’actrices ont déjà été déterminés qui coloniseront désormais le continent de la série mondiale. Parce que Geralt n’est pas le seul de son genre, comme nous le sommes avec l’introduction de ses frères et collègues sorciers Lambert, Eskel, Coën et le sorceleur papa Vesemir remarquerez. Vous pouvez lire ici qui d’autre était occupé pour la nouvelle saison: