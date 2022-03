Daniel Radcliffe dit qu’il n’a pas l’intention de revenir en tant que Harry Potter

Bien que le joueur de 32 ans ait participé à une rétrospective spéciale de HBO Max, il ne prévoit pas de reprendre son rôle de Potter, au milieu d’une éventuelle adaptation du Harry Potter et l’enfant maudit production de l’extrémité ouest, selon Hollywood Reporter.

Harry Potter et la pierre philosophale le réalisateur Chris Columbus s’est exprimé plus tôt sur la perspective de la réunion du casting pour une éventuelle adaptation: « Une version de Enfant maudit avec Dan, Rupert et Emma au bon âge, c’est le bonheur cinématographique.

« Si vous êtes un nerd du cinéma ou un cinéphile, c’est un peu comme ce que JJ [Abrams] fait avec Guerres des étoiles.

« Guerres des étoiles a vraiment recommencé à être génial quand JJ a fait le film et que nous avons récupéré tous les acteurs originaux.

« Il ne fait aucun doute que vous êtes un Guerres des étoiles fan, vous avez été ému rien qu’en les voyant à l’écran. Revoir Harrison Ford dans le rôle de Han Solo et Chewy. C’était très émouvant. »

Il a ajouté: « Je pense que ce serait la même situation pour les fans de Harry Potter. Pour pouvoir réellement voir ces acteurs adultes maintenant de retour dans ces rôles.

« Oh, ouais. Ce serait incroyablement amusant de faire ce film – ou deux films. »

Cependant, Radcliffe a expliqué pourquoi jouer dans un Enfant maudit l’adaptation n’est « pas quelque chose qui m’intéresse vraiment en ce moment ».

Il a déclaré au New York Times : « Ce n’est pas la réponse que tout le monde voudra, mais je pense que j’ai pu revenir en arrière et en profiter parce que cela ne fait plus partie de ma vie quotidienne.

« J’arrive à un point où j’ai l’impression d’être sorti de Potter OK et je suis vraiment content d’où je suis maintenant, et y retourner serait un changement radical dans ma vie. »

Cependant, les fans seront légèrement soulagés d’apprendre qu’il « ne dira jamais jamais ».

Il a expliqué que « le Guerres des étoiles les gars avaient 30, 40 ans avant de revenir ».

« Pour moi, ça ne fait que 10 ans. Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse vraiment en ce moment. »

Il est difficile de nier que si une réunion devait ressembler à la Guerres des étoiles franchise, nous serions pour un régal.